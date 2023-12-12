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Aktüel Bodrum'da derisi yüzülmüş tilki bulundu
Aktüel

Bodrum'da derisi yüzülmüş tilki bulundu

Yeniakit Publisher
2023-12-12 19:54:00 -
Bodrum'da derisi yüzülmüş tilki bulundu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, çöp konteynerinin yanında derisi yüzülmüş tilki bulundu.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, çöp konteynerinin yanında derisi yüzülmüş tilki bulundu. 
Bodrum'da, Konacık Mahallesi Adalı Sokak ile Ali Paşa Sokak'ın kesiştiği köşedeki çöp konteynerinin yanında, akşam saatlerinde, derisi yüzülmüş bir hayvan ölüsü bulundu.

Çevredekiler durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi. Yavru bir köpeğe ait olduğu sanılan hayvanın, ekiplerin yaptığı incelemede tilkiye ait olduğu belirlendi. Hayvanın vücudundaki tüm derinin yüzüldüğü, sadece patilerinin olduğu bölgede deri olduğu görüldü.
Hayvanın ölüsü ekipler tarafından incelenmek üzere bölgeden alınırken, hayvanın derisini yüzen kişi ya da kişilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlatıldı.

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