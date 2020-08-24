  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bodrum'da denize atık su salındığı iddia edildi
Aktüel

Bodrum'da denize atık su salındığı iddia edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-24 23:07:11 -
Bodrum'da denize atık su salındığı iddia edildi

MUĞLA (AA) - AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, Cumhurbaşkanı kararıyla "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Küdür Yarımadası'nda, arıtma tesisinden denize atık su salındığını öne sürdü.

Gökmen, yaptığı yazılı açıklamada, Yalıkavak Mahallesi'ndeki arıtma tesisinden tonlarca pis suyun direkt denize akıtıldığını iddia ederek, bölgede denizden inceleme yaparken çektiği görüntü ve fotoğraflarda suyun denize akışı ve oluşturduğu kirliğin net olarak görüldüğünü ileri sürdü.

Küdür Yarımadası'nın "kesin korunacak hassas alan" ilan edildiğini anımsatan Gökmen, şunları kaydetti:

"Böyle mi koruyacağız? Muğla Büyükşehir Belediyesinin bir kilometre ötedeki arıtma tesisinden deşarj edilen su, olduğu gibi arıtılmadan denize bırakılıyor. Nasıl bir pis koku yayıldığını anlatamam. Bu durum hangi akla vicdana sığar? Bu görüntülere yıllardır içimiz kan ağlayarak şahit oluyoruz. İnanın göz yaşlarımı tutamıyorum. Yapamıyorlarsa bıraksınlar AK Parti olarak biz yapalım. Denizimizi, doğamızı böyle katletmek hangi vicdana sığar? Bu işin sorumlusu kimse derhal göreve çağırıyorum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kariyer
Ekonomi

Kariyer

İş ilanları güncel | iş arayan milyonlarca kişi internette yayınlanan güncel ilanları yakından takip ediyor. İş arayanların en çok tercih et..
Dünyanın gözü kulağı ondaydı! Trump tarihi gelişmeyi duyurdu
Dünya

Dünyanın gözü kulağı ondaydı! Trump tarihi gelişmeyi duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, plazma tedavisinin koronavirüse yönelik tarihi bir gelişme olduğunu söyledi.
Yaşlı kadını gasp ettiler! 'Bari kimliği verin' dedi ama...
Gündem

Yaşlı kadını gasp ettiler! 'Bari kimliği verin' dedi ama...

Bursa'da ıssız bir sokakta yürüyen yaşlı kadının çantası hırsızlar tarafından çalındı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı...
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı