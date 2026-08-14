Bodrum’da deniz keyfi kabusa döndü! 5 arkadaş karanlıkta mahsur kaldı

Muğla’nın dünyaca ünlü turizm merkezi Bodrum’da denize girmek için Akvaryum Koyu’na giden 5 arkadaşın dönüş yolculuğu korku dolu saatlere dönüştü.

Bitez Mahallesi’ndeki Akvaryum Koyu’nda denize giren arkadaş grubu, akşam saatlerinde dönüş için geldikleri yol yerine farklı bir güzergah kullanmaya karar verdi.

Ancak havanın kararmasıyla birlikte grup patikayı kaybetti.

KARANLIKTA SARP ARAZİDE MAHSUR KALDILAR

Ormanlık ve yoğun çalılıklarla kaplı dik yamaçta ilerlemeye çalışan 5 arkadaş, bir süre sonra yollarını tamamen kaybetti.

Karanlıkta hareket etmenin tehlikeli hale gelmesi üzerine grup bulunduğu noktada kalarak yardım istedi.

İhbar üzerine polis, Sahil Güvenlik, SAR Arama Kurtarma ile Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG-AME) ekipleri harekete geçti.

KARADAN VE DENİZDEN OPERASYON

Bölgenin kayalık ve sarp yapısı kurtarma çalışmalarını güçleştirdi. Ekipler zaman kaybetmemek için arama çalışmalarını hem karadan hem de denizden sürdürdü.

Kayalıklar, dik yamaçlar ve çalılık alanlarda ilerleyen ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından kaybolan grubun bulunduğu noktayı tespit etti.

5 arkadaş ekiplerin yardımıyla bulundukları yerden güvenli şekilde çıkarıldı.

BİTEZ LİMANI'NA GÖTÜRÜLDÜLER

Kurtarılan 5 kişi ekipler tarafından Bitez Limanı’na götürüldü.

Burada sağlık kontrolünden geçirilen arkadaşların sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi.

Saatler süren endişeli bekleyiş böylece herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sona erdi.

“TELEFONLARIMIZIN ŞARJI ÇOK AZDI”

Kurtarılan grupta bulunan Kutay Tacal, yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

Tacal, koyda yüzdükten sonra farklı bir güzergâhtan dönmeye karar verdiklerini belirterek, “Telefonlarımızın şarjı çok azdı. Fenerimiz de yoktu. Hava kararınca dönüş yolunu bulamadık ve kaybolduk. Ekipler kısa sürede bize ulaştı ve çok yardımcı oldular” dedi.

Olay, özellikle gün batımına yakın saatlerde ıssız koylardan dönüş yapacak vatandaşların yeterli ekipmanla hareket etmesi ve bilmedikleri patikalara yönelmemesinin önemini bir kez daha ortaya koydu.