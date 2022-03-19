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Yerel Bodrum'da çıkan silahlı kavgada bir kişi...
Yerel

Bodrum'da çıkan silahlı kavgada bir kişi...

Bodrum'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 17:58:00 -
Bodrum'da çıkan silahlı kavgada bir kişi...

Neyzen Tevfik Caddesi'nde Ömer Can K. ile henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ömer Can K'ye tartıştığı kişilerden biri tabancayla ateş etti. Bacağından yaralanan kişi 112 Acil Servis ekibince Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan silahlı kavga anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarınca da görüntülendi.

Görüntülerde üç kişinin kavga ettiği, daha sonra kavga edenlerden birinin Ömer Can K'nin bacaklarına ateş ettiği görülüyor.

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