SON DAKİKA
Bodrum'da akılalmaz kaza! Kazadan kurtulan sürücüye otomobil çarptı
Yerel

Bodrum'da akılalmaz kaza! Kazadan kurtulan sürücüye otomobil çarptı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bodrum'da akılalmaz kaza! Kazadan kurtulan sürücüye otomobil çarptı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, "ecel gelince baş ağrısı bahane" dedirten film sahnelerini aratmayan feci bir olay yaşandı. Kullandığı otomobille kaza yapan ve hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıkan talihsiz sürücü, mucizevi kurtuluşunun sevincini yaşayamadan felaketi tattı. Yardım istemek veya yolun karşısına geçmek için hamle yapan sürücüye, başka bir otomobilin süratle çarpması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Onur K. yönetimindeki 48 AUZ 767 plakalı otomobil, Ortakent-Turgutreis kara yolunda kontrolden çıkarak önce bir minibüse, ardından da otomobile çarparak savruldu.

Kaldırımı aşarak uçuruma düşmek üzereyken duran otomobilin sürücüsü araçtan kendi imkanıyla çıkmayı başardı.

 

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine gelen sağlık ekibinin hastaneye gitme teklifini kabul etmeyen sürücü kaza yerinden uzaklaştı.

 

Bir süre sonra tekrar kaza yerine gelmeye çalışan Onur K, yolun karşısına geçmek istediği sırada V.D. yönetimindeki 34 BSU 922 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Sağlık ekibince ilçedeki bir hastaneye kaldırılan Onur K'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Başkan Erdoğan, Miçotakis ile ortak basın toplantısında konuştu: Batı Trakya’da beklentimiz var! İsrail’i reddediyoruz...
Gündem

Başkan Erdoğan, Miçotakis ile ortak basın toplantısında konuştu: Batı Trakya’da beklentimiz var! İsrail’i reddediyoruz...

Yunanistan ile imzalanan yatırım, deniz ticareti, ekonomik işbirliği, deprem, kültür, bilim ve teknoloji alanında imzalanan anlaşmaların ard..
