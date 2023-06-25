Bodrum’da adım atacak yer kalmadı! 60 saatte 60 bin araç giriş yaptı

9 günlük Kurban Bayramı tatili başladı. Tatilini memlketinde ya da tatil yöresinde geçirmek isteyenler yola koyuldu. Tatil cenneti olarak bilinen Bodrum'da yoğunluk had safhada. İlçeye 60 saatte 60 bin araç giriş yaptı.

9 günlük Kurban Bayramı tatili başladı. Tatilini tatil yöresinde geçirmek isteyen vatandaşlar yola koyuldu. Bayram tatili için rota yine değişmedi. Bodrum’a 60 saatte 60 bin araç girişi oldu.

BODRUM NÜFUSU 850 BİNE ULAŞTI

Uçaklar ve şehirlerarası otobüsler ek seferler koydu. Cuma günü mesai bitimiyle birlikte Bodrum’a akın eden yerli turistlerle birlikte Bodrum’un nüfusu 850 bine ulaştı.

60 saate 60 bin aracın girdiği ilçede sahiller de doldu taştı. Bodrum’un tüm sahillerinde adım atacak yer kalmadı.

Güneşin, kumun ve denizin tadını çıkaran tatilciler müziğin ritmiyle de doya doya eğlendi.

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