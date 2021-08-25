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Bodrum'da 48 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Yerel Bodrum'da 48 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yerel

Bodrum'da 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, bir tekne ve can sallarındaki 48 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 19:28:00 -
Bodrum'da 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, bir tekne ve can sallarındaki 48 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı, iki göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

Bodrum açıklarında bir teknede düzensiz göçmenler olduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, bölgeye hareket etti.

Özel bir teknedeki 16 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Bodrum açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına bırakılan iki can salındaki 32 düzensiz göçmen ise Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Göçmen kaçakçısı 2 şüpheli de yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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