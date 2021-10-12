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Gündem Bodrum’da 25 düzensiz göçmen yakalandı
Gündem

Bodrum’da 25 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında yelkenli fiber teknede 25 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 01:00:00 -
Bodrum’da 25 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında yelkenli fiber teknede 25 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Bodrum açıklarında yelkenli fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine görevli Sahil Güvenlik botu belirtilen yere sevk edildi. Fiber tekne içerisinde tespit edilen 25 düzensiz göçmen ile göçmenlerin kaçmalarına aracılık ettikleri değerlendirilen 3 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

Göçmenler sağlık kontrolünden geçirildi

Limana getirilen göçmenler, sağlık kontrolünden geçirildi. Göçmenler, daha sonra Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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