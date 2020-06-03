  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bodrum'da 2 gün önce kaybolan 20 yaşındaki genç aranıyor

Yeniakit Publisher
2020-06-03 16:14:23 -
Bodrum'da 2 gün önce kaybolan 20 yaşındaki genç aranıyor

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 gün önce kayıp ihbarında bulunulan 20 yaşındaki gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

Yokuşbaşı Mahallesi'nde 1 Haziran'da evden ayrılan Semih Özbek'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, ilçedeki özel bir gezi teknesinde 6 yıldır çalıştığı öğrenilen Özbek'in bulunması için çalışma başlattı.

Baba Abdullah Özbek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun bulunmasını istediğini söyledi. Endişeli olduklarını dile getiren Özbek, "Oğlum her şeyini evde bırakıp gitti. Başına kötü bir şey gelmiş olmasından korkuyoruz." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı