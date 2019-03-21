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Bodrum’a begonvil festivali geliyor

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Bodrum’un dünyaca ünlü begonvillerini Türkiye’nin ve dünyanın her köşesine göndermek için harekete geçecek.

21 Mart 2019 Perşembe 00:03
Bodrum’a begonvil festivali geliyor

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Bodrum’un dünyaca ünlü begonvillerini Türkiye’nin ve dünyanın her köşesine göndermek için harekete geçecek. Aras’ın projeleri arasında bir de Begonvil Festivali var.


Yarımadadaki begonvil üreticilerini tek çatı altında birleştirmek için kolaylaştırıcı olacağını belirten Aras, “Bodrum’un özlediğimiz kent kimliğini yeniden dizayn etmek için kolları sıvadık. Bodrum’un tüm sokakları, caddeleri, mavi beyaz evleri, begonvillerle bezenecek. Bununla da yetinmeyeceğiz, Bodrum’la özdeşleşen begonvillerimizi Türkiye’ye dünyaya ihraç edeceğiz” diye konuştu.


CHP Adayı Aras Bodrum’daki begonvil üreticileriyle bir araya geldi. Kooperatifleşerek begonvil üretimini artırmak ve daha geniş bir pazara yayılmak istediklerini anlatan üreticiler, CHP Adayı Aras’tan arazi ve sulama konularında destek istediler. Bodrum’un otantik ve kendine has kent kimliğini yeniden hayata geçireceğini her fırsatta dile getiren Aras, “Tarihi ve yerel değeri büyük olan begonvillerimizi kent peyzajında kullanacağız ve bir marka haline getirerek Bodrum Begonvil Festivali’ni organize edeceğiz. Bodrum’u begonvilleştirme projesini biz başlatacağız” dedi.


Tüm üreticilere satış garantili üretim desteği


Üreticilere sonuna kadar destek olacaklarını ve satış garantili üretim anlayışını Bodrum’a kazandıracaklarını vurgulayan CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Yalıkavak’ta Balıkçı Kooperatifi üyeleriyle de bir araya geldi.


Yalıkavak’taki barınağın fiziki şartlarının ve altyapı konusunda yaşanan sorunların düzeltilmesini isteyen kooperatifçilere hızlı ve çözüm odaklı belediyecilik hizmetlerinin sözünü veren Aras, büyükşehirin tüm imkanlarını bu dönemde Bodrum’a getireceklerini söyledi.


Emlak vergileri, liman ve otopark gelirleri gibi girdileriyle Bodrum’u Büyükşehir’e en fazla katkıyı yapan ilçe olduğunu hatırlatan Aras, “Yeni dönemde, Büyükşehir’in Bodrum’a aynı oranda yatırım yapmasını sağlayacağız. Altyapı yatırımları başladı, mahallelerimizin tüm sorunlarını adım adım çözüme kavuşturacağız” diye konuştu.


Sitelerin altyapı ve ulaşım sorunu kalmayacak


Seçim çalışmalarına aralıksız devam eden CHP Adayı Aras, partisinin Yalıkavak seçim ofisini yine coşkulu bir kalabalıkla birlikte açtı. Açılış öncesinde Yalıkavak’ta sanayi sitesini ve sahil yolundaki esnafları ziyaret eden Aras, vatandaşlarla sohbet etti, Yalıkavak’ın yerel yönetimlerden beklentilerini dinledi. Aras’ın aynı gün bir sonrakidurağı Gümüşkaya Sitesi oldu. Foseptik ve hafriyat kamyonlarının yol açtığı hasarlara ilişkin vatandaş şikayetlerini dinleyen CHP Adayı Aras “Bodrum’da ağır yük taşıyan araçlarla ilgili standart ve kurallarımız olacak. Yollarımızın bu araçlar tarafından tahrip edilmesinin önüne geçeceğiz” dedi. Sitelerde içme suyu ve ulaşım sorunlarının yaşandığını gözlemleyen Aras, “Özellikle emekli vatandaşlarımızın ikamet ettiği sitelerin ve elbette köylerimizin ulaşım sorununu ortadan kaldıracağız. Altyapı konusunda sözümüz var. 5 yıl içinde hiçbir mahallemizde altyapı sorunu bırakmayacağız” diye konuştu.


CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Yalıkavak Dirmil Mahallesi’nde de halkla bir araya geldi. Aras, Bodrum’da 1 Nisan itibariyle eşit belediyecilik yapılacağının sözünü verdi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 00:03
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