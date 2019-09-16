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Bodrum ve Fethiye’nin büyük yatırımları ihale çıktı

Muğla’nın Bodrum ve Fethiye ilçelerinde İller Bankası’nın “Sürdürülebilir Şehirler Projesi” kapsamında kanalizasyon şebekesi ve terfi hattı yapım işi ihaleye çıktı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 16:26
Bodrum ve Fethiye’nin büyük yatırımları ihale çıktı

Muğla’nın Bodrum ve Fethiye ilçelerinde İller Bankası’nın “Sürdürülebilir Şehirler Projesi” kapsamında kanalizasyon şebekesi ve terfi hattı yapım işi ihaleye çıktı. Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Bodrum projesinin ihalesi 27 Eylül’de, Fethiye projesinin ihalesi ise 1 Ekim tarihinde yapılacak. Kamuoyunu uzunu süre meşgul eden Fethiye atık su arıtma tesisi kapasite arttırımı ihalesinin hazırlık çalışmalarının sürdüğü açıkladı.


Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Bodrum ve Fethiye ilçelerinde alt yapı çalışmalarına hız verdi. Bodrum ve Fethiye ilçelerinde kanalizasyon şebekesi ve terfi hattı yapımı ihalesi gerçekleşiyor. İller Bankası’nın “Sürdürülebilir Şehirler Projesi” kapsamında Dünya Bankası ile sözleşmesini imzaladığı kredi paketi kapsamında sağlanan 83 Milyon Avro değerindeki finansman ile atıksu altyapısının güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlı yatırımların ilk iki etabının ihalesine çıkıldı.


İhale tarihleri belirlendi


Bodrum İlçesi’nde Akyarlar, Turgutreis, Gümüşlük, Dereköy, İslamhaneleri, Peksimet, Koyunbaba, Geriş Mahallelerindeki kanalizasyon şebekesi ve terfi hattı yapım işi 27 Eylül 2019 günü, Fethiye İlçesi Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü ve Ovacık Mevkileri kanalizasyon şebeke ve terfi hattı yapım ihalesi ise 1 Ekim 2019 günü MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.


Kapasiteleri artacak


Bodrum Turgutreis Atıksu Arıtma Tesisi yapımının yanı sıra Bodrum İlçesi Gümüşlük ve Gümbet Atıksu Arıtma tesisleri ile Fethiye Atıksu arıtma tesislerinin kapasite artışı işlerinde de ihaleye çıkılmasına dair çalışmaların yakın zamanda tamamlanması planlanıyor. Ayrıca, Datça İlçesi İskele Mahallesi, Bodrum İlçesi Konacık, Çırkan ve Göltürkbükü Mahalleleri’nde ilave kanalizasyon şebekesi yapımı, il genelinde arıtma tesislerimiz ve kanalizasyon şebekelerinde yenileme çalışmalarını da yürütülecek.


Başkan Gürün’den teşekkür


Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “Muğla’mızın alt yapıyla ilgili çok önemli yatırımlara ihtiyacı var. İller Bankası ve Dünya Bankası’nın ortaklaşa yürüttüğü “Sürdürülebilir Şehirler Projesi” kapsamında Dünya Bankası’ndan sağladığımız 83 Milyon Avro değerinde kredi ile yatırımlarımıza başladık. Hayata geçirdiğimiz projelerle hem atıksu altyapımızı güçlendireceğiz hem de daha geniş alanda yurttaşlarımıza atıksu arıtma hizmeti sunacağız.Bu çalışmalarımız boyunca bize destek olan Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, İller Bankası’nın yönetim kurulu üyelerine, Genel Müdürlük çalışanlarına teşekkür ederiz” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 16:26
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