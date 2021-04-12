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Gündem Bodrum Rallisi'nde silahlı kavga! Ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ da gözaltına alındı
Gündem

Bodrum Rallisi'nde silahlı kavga! Ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ da gözaltına alındı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, TOSFED Rallisi Kupa töreninde oyuncu Mustafa Üstündağ’ın da karıştığı silahlı kavga yaşandı. 1 kişinin yaralandığı kavga ile ilgili aralarında sanatçı Üstündağ’ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 07:46:00 -
Bodrum Rallisi'nde silahlı kavga! Ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ da gözaltına alındı

Olay, akşam saat 19.30 sıralarında Yakaköy Mahallesinde bulunan özel bir kolejin bahçesinde meydana geldi. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Ralli Kupasının 1’inci Ayak Bodrum Rallisinin kupa töreninin ardından oyuncu Mustafa Üstündağ (44) ve beraberindeki 5 kişi, ralli sırasında yaşanan kazayla ilgili komite üyelerini ihmalkarlıkla eleştirdi. Kupa töreninin yapıldığı alanda Üstündağ ve beraberindeki 5 kişi ile komite üyeleri ve federasyon yetkilileri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine federasyon yetkililerinden 3 kişi darp edilirken, Üstündağ’ın yanındaki H.K. iddiaya göre arbede sırasında tabancayla H.G.’yi sağ dizinden yaraladı. Kavga ihbarı üzerine törenin yapıldığı alana çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

6 kişi gözaltına alındı

Olayın ardından çevrede inceleme yapan polis ekipleri aralarında Mustafa Üstündağ’ın da olduğu 6 kişiyi gözaltına alırken, olayda kullanılan tabancayı ele geçirdi. Soruşturma sürdürülüyor.

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