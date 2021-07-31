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Gündem Bodrum orman yangını son durum
Gündem

Bodrum orman yangını son durum

Bodrum'da orman yangını mı çıktı? | Türkiye 28 Temmuz'dan bu yana orman yangınlarıyla boğuşuyor. 98 yangının 88'i kontrol altına alındı. Son olarak Bodrum'dan yangın haberi geldi. Peki, Bodrum'da nerede neden yangın çıktı?

Yeniakit Publisher
2021-07-31 14:08:00 -
Bodrum orman yangını son durum

Son günlerdeki orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez yangın haberi Muğla'nın Bodrum ilçesinden geldi. Peki, Bodrum'dan yangın söndürüldü mü?

Bodrum orman yangını son durum

Kumbahçe Mahallesi İçmeler yolu güzergahındaki makilik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede geniş alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevlerin yaklaşık 150 metre uzaklıktaki yerleşim alanına sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor.

Öte yandan, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yoğunluk oluşmaması için yolda güvenlik önlemi aldı.

Orman yangınları söndürüldü mü? Hangi orman yangınları kontrol altına alındı?
Orman yangınları söndürüldü mü? Hangi orman yangınları kontrol altına alındı?

Yaşam

Orman yangınları söndürüldü mü? Hangi orman yangınları kontrol altına alındı?

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Yorumlar

Harun Yusuf Nuhhan

Daha oncede yıllar önce yazdım Tarım il md.lerinin husursuzluklarını, Hobi bahcelerine izin verdiler Tarım arazilerini hisse tapuya böldüler. 
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