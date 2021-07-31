Son günlerdeki orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez yangın haberi Muğla'nın Bodrum ilçesinden geldi. Peki, Bodrum'dan yangın söndürüldü mü?

Bodrum orman yangını son durum

Kumbahçe Mahallesi İçmeler yolu güzergahındaki makilik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede geniş alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevlerin yaklaşık 150 metre uzaklıktaki yerleşim alanına sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor.

Öte yandan, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yoğunluk oluşmaması için yolda güvenlik önlemi aldı.