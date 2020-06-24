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Yaşam

Bodrum katta mahsur kalan çocuklar böyle kurtarıldı

Dün meydana gelen yoğun yağış esnasında Esenyurt'ta bodrum katta mahsur kalan 3 çocuğun kurtarılma anı kameralara yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-06-24 15:56:00 -

Esenyurt'ta dün öğleden sonra etkili olan şiddetli yağış nedeniyle sel meydana geldi. Pınar Mahallesi'ndeki derenin taşmasıyla yollar göle döndü bodrum katlarını su bastı. Bir evin bodrum katında mahsur kalan 2, 3 ve 5 yaşlarındaki Suriye uyruklu 3 çocuk, vatandaşların yardımıyla kurtuldu. Suriye uyruklu Mervan Ahmet Ebubekir Zireyk ile çocukları Ahmet (5), Muhammed (3) ve Rehaf Mervan (2) kurtarılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, vatandaşların çocukların kurtarmak için büyük çaba sarf ettiği ve bir kişinin içeriye girip çocukları dışarı çıkardığında büyük sevinç yaşandığı görülüyor.

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