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Bodrum Ekrem, yaptığı edebiyatı da unuttu! “Daha önce AK Partililer de yapıyordu, ama...”

AK Parti’nin idaresi altındayken de İstanbul’da ilkokul servislerine zam yapıldığını hatırlatan Karahasanoğlu, CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu’nun, “Okulu çocuklara sevdirmek gerekirken bir de ücret mi alacağız” deyip ulaşımın bedava olacağını söylediği halde yüzde 13 zam yapmasını eleştirdi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:57
Bodrum Ekrem, yaptığı edebiyatı da unuttu! “Daha önce AK Partililer de yapıyordu, ama...”

 yeniakit.com.tr  Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, dün İstanbul’da ulaşıma yapılan zamlar da masaya yatırıldı.

İlkokul servislerine, taksiye ve minibüse zam

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla İstanbul’da taksiye yüzde 25, ilkokul servislerine yüzde 13 zam yapıldı. Aynı zamanda minibüs ücretlerine de zam geldi.

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Yaptığı “bedava olacak” edebiyatını unuttu

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, İmamoğlu’nun, “Öğrencilere ulaşımın ücretsiz olacak” edebiyatına rağmen zam yapmasını eleştirdi. Daha önceki yönetimlerde de zam yapıldığını hatırlatan Karahasanoğlu, şunları söyledi:

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:57
  1. İstanbul
  2. Akit TV
  3. Fatin Dağıstanlı
  4. Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu
  5. Manşetlerin Dili
  6. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

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