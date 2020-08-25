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Aktüel Bodrum-Datça arasında başlatılan feribot seferleri ilgi görüyor
Aktüel

Bodrum-Datça arasında başlatılan feribot seferleri ilgi görüyor

Yeniakit Publisher
2020-08-25 17:35:16 -
Bodrum-Datça arasında başlatılan feribot seferleri ilgi görüyor

MUĞLA (AA) - Muğla'da, Bodrum ve Datça ilçeleri arasında 1 Ocak'ta başlatılan deniz ulaşımı kapsamında, bugün itibarıyla 510 feribot seferi gerçekleştirildiği bildirildi.

Bodrum-Datça feribot seferleri turizm sezonunda yoğun ilgi görüyor.

Feribotlarla, 1 Ocak - 25 Ağustos'ta düzenlenen 510 seferde, 38 bin 165 yolcu ve 9 bin 702 araç taşındı.

Günde 2 seferle başlayan seferler, yoğun talep görmesi nedeniyle 4'e çıkarıldı.

Bodrum ve Datça'dan her gün karşılıklı yapılan seferler, 09.00-12.00-15.00 ve 18.00 saatleri olarak düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 23 Mart 2020'de iptal edilen feribot seferleri 28 Mayıs'ta yeniden başlatılmıştı.

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