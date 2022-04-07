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Yerel Bodrum açıklarında 30 göçmen kurtarıldı
Yerel

Bodrum açıklarında 30 göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsuları tarafından Türk karasularına itilen iki lastik bottaki 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-07 20:29:00 -
Bodrum açıklarında 30 göçmen kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda iki lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik botu (TCSG-31) görevlendirildi. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki toplam 30 düzensiz göçmen, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince bota alınarak kurtarıldı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi’ne gönderildi.

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