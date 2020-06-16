’Böceklerin kralı’ tekrar doğaya bırakıldı

Muğla’nın Ula ilçesinde bir vatandaş tarafından bulunan ve nesli tehlike altında olduğu için kırmızı listede yer alan, böceklerin kralı olarak bilinen geyik böceği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Şube Müdürlüğü tarafından tekrar doğaya bırakıldı.

Ula ilçesinde bir vatandaş tarafından yaklaşık 9 santim boyunda erkek geyik böceği bulundu. İlk defa bu kadar büyük ve değişik böcek gören vatandaş, böceği jandarmaya teslim etti. Ula İlçe Jandarma ekipleri tarafından koruma altına alınan geyik böceği Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Jandarma ekipleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile irtibata geçerek nesli tehlike altında olan ve kırmızı listede yer alan böceği DKMP yetkilileri tekrar doğal ortama bıraktı.

Doğaya tekrar bırakıldı

DKMP Muğla Şube Müdürü Yunus Aydın, geyik böceğinin kırmızı listede ve nesli tehlike altında bir canlı olduğunu söyledi. Aydın, “Vatandaşlar tarafından 2 gün önce bulunan geyik böceği (Lucanus cervus) Gökova Jandarmaya veriliyor. Daha sonra jandarma tarafından Doğa Koruma Milli Parklar Muğla Şubemize teslim edildi. Türün teyidi için Süleyman Demirel Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Avcı hocamızdan türün teşhisini yaptık. Geyik böceği olduğunu tespit ettik. Geyik böceği ülkemizin önemli ve nesli tehlike altında olan türlerden” dedi.

“Böcekleri toplamayın”

DKMP Muğla Şube Müdürü Yunus Aydın vatandaşların doğada buldukları böcekleri kesinlikle toplamamalarını istedi. Aydın, “Doğada bu tür böceklerden bulan vatandaşlarımız bu böceklerini tekrar doğaya salmalarını rica ediyoruz. Biyolojik çeşitlilik için çok önemli türler bunlar” dedi.

Geyik böceği 9 santim ve erkek

Doğaya tekrar bırakılan erkek geyik böceği hakkında bilgi veren DKMP Şube Müdürü Aydın, “Böceğimiz 9 santim boyunda erkek. Nadir birey. Çünkü erkekleri ve bu büyüklükte olanları nadir gözüküyor. Genelde Hatay’da ve Amanos Dağlarında Toros bölgesinde bulunuyor. Bu bölgelerde nadir olarak tespit edilen bir tür. Ormanlık alanlarda özellikle Muğla’da yerleşim yerlerine yakın olduğundan dolayı geceleri ışığa yöneliyor böcekler. Ormandan yerleşim yerlerine göç ediyorlar. Bu tür böcekleri vatandaşlarımızın bulması durumunda tekrar doğaya salmalarını istiyoruz” dedi.