Böcek davasında 'mağdur' olarak dinlenen 9 kişi sanık çıktı!

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' davasında sanık sayısı 41'den 50'ye yükseldi. Geçen duruşmada dosyada 'mağdur' sıfatıyla yer alan 9 iş insanı, ek iddianamenin kabul edilmesiyle bu kez 'rüşvet verme' suçlamasıyla sanık sıfatına geçti.

Mahkeme, daha önce 'suçtan zarar gören' sıfatıyla dinlenen iş insanları hakkında 'rüşvet verme' iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının bu duyuru üzerine hazırladığı 24 sayfalık ek iddianameyi Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi kabul etti. İddianamede, iş insanlarının belediyeyle yürüttükleri işlemler sırasında verdikleri öne sürülen para ve taşınmazlar mercek altına alındı.

Savcılık ayrımı 'baskı unsuru'na dayandırdı

Bazı iş insanlarının, belediyeden hak edişlerini alabilmek, iskan ruhsatı çıkartabilmek ya da tapu işlemlerini tamamlayabilmek için para veya taşınmaz vermek zorunda kaldıklarını ileri sürdükleri belirtildi. Savcılık, bu olayların bir bölümünde 'icbar suretiyle irtikap' suçunun gerektirdiği baskı unsurunun oluşmadığı kanaatine vararak, önceden mağdur olarak değerlendirilen kişilerin 'rüşvet verme' suçundan yargılanmasını istedi.

Ek iddianamede Yusuf Y., Hakan I., Mehmet Akif K., Sezgin K., Mehmet Salih A., Demir D., İbrahim T., Fikret B. ve Muvaffak E. için 'rüşvet verme' suçundan ceza talep edildi. Davanın tutuksuz sanıklarından, belediyenin eski genel sekreter yardımcısı Serkan T. için ise savcılık, diğerlerinden farklı olarak baskı unsurunun bulunduğu değerlendirmesiyle 'yardım eden sıfatıyla icbar suretiyle irtikap' suçundan cezalandırma istedi. Sezgin K. ile Mehmet Salih A.'ya ayrıca 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlaması yöneltildi.

Taşınır ve taşınmazlarda 258 milyon 600 bin TL'lik el koyma

Soruşturma kapsamında 5 Temmuz 2025'te tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ile tutuksuz sanıklar eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, iş insanları Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya'nın aralarında olduğu 41 sanık hakkındaki 702 sayfalık ana iddianamede 'icbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme, nüfuz ticareti, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, nitelikli dolandırıcılık ve iftira' suçlamalarına yer verildi. Bu aşamada tespit edilen 26 eylem hakkında hukuki değerlendirme yapıldı. Zuhal Böcek ve Zeynep Kerimoğlu hakkında da 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' suçundan ceza istendi.

İddianamede, şüphelilerden el konulan yaklaşık 170 milyon 83 bin TL tutarındaki nakit ve mevduatla birlikte el koyma kararı verilen 10 daire, 5 araç, 5 iş yeri, 1 lüks marka saat ve 1 cep telefonunun müsaderesi istendi. El koyma kararı verilen taşınır ve taşınmazların toplam değeri 258 milyon 600 bin TL olarak belirtildi.

'Bu parayı vermek zorunda kaldım'

2'si tutuklu 50 sanığın yargılanmasına Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Toplantı Salonu'nda devam edildi. Tutuklu sanıklar Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek salonda hazır bulundu; mahkeme heyeti, dosyaya eklenen sanıkları dinledi.

İş insanı Yusuf Y., yerel seçimler döneminde Muhittin Böcek'in kendisine "Zaten sen oy vermiyorsun, o halde destek olacaksın" dediğini anlattı. Mustafa Gökhan Böcek'in ise ofisine geldiğini, önce seçim desteği olarak 25 milyon lira istediğini, kendisinin 8,5 milyon liraya razı olduğunu söyledi. Yusuf Y., "Yani bu parayı kendi irademle, bağış anlamında vermedim. Vermek zorunda kaldım" dedi.

Gökhan Böcek'in boşanma aşamasında olduğu dönemde ona 30 milyon lira daha ödediğini belirten Yusuf Y., "Ama bu parayı da gönüllü vermedim" ifadesini kullandı.

İskan karşılığı daire verildiği öne sürüldü

İnşaat sektöründeki iş insanı Hakan I., 2016'da Konyaaltı Belediyesi'ne yaptıkları iskan başvurusunun ardından aylarca bekletildiklerini, bir süre sonra 1 dairenin Muhittin Böcek'e verilmesi gerektiğinin kendilerine söylendiğini öne sürdü. "Bu daireyi mecburiyetten zorla verdik" diyen Hakan I., İsmail E.'ye tapu devri yaptıklarını, iskanı ise 2017 yılının Şubat ayında alabildiklerini söyledi.

İnşaat mühendisi Mehmet Akif K. de daha önce suçtan zarar gören olarak ifade verdiğini belirterek, iskan ruhsatı sürecinde tüm iletişimi Tuncay S. ile yürüttüklerini ve iskan karşılığı daireyi Muhittin Böcek için verdiklerini dile getirdi.

'Rüşvet ve mal varlığı değerlerini aklama' suçlamasıyla sanık sıfatına geçen Sezgin K., Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde toptancı halinin karşısındaki alanı ihale karşılığı aldığını, Serkan T.'nin 5 dükkandan 4'ünü Muhittin Böcek'e, 1 tanesini kendisine istediğini anlattı. Muhittin Böcek ile parasal anlamda hiç görüşmediğini, görüşmeleri Serkan T. ile yaptığını söyleyen Sezgin K., "Takdir almam gerekirken şu anda buradayım. Cezaevine girdim. Kötü koşullarda kaldım. Mağduriyetim gerçektir" dedi.

İnşaat projelerinin ruhsat işlemleri karşılığında rüşvet verildiği iddiasını reddeden İbrahim T. ise "Bana iftira atılıyor. Suçlamaları kabul etmiyorum" savunmasını yaptı. Altıntaş'ta 3 projesi olduğunu söyleyen İbrahim T., inşaatlarının iskanlarını zaten alamadığını belirtti.

Duruşmaya katılmayan 2 sanık hakkında zorla getirme, sanık Demir D. hakkında ise yakalama emri çıkarıldı. Salona gelmeyen sanıkların ifadelerinin alınamaması sebebiyle duruşma ertelendi.