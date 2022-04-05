Böbrek taşının ilacı bu bitki! Altın ordu kürleri ve altın ordunun faydaları

Altın otu nedir?

Altın otu halk arasında güneş çiçeği olarak da bilinir. Bilimsel adı Helichrysum Arenarium 'dur. Diğer bilinen isimleri; dalakotu, mayasılotu, helichrysum italicum, aspleniaceae'dir. Aktarlarda faydalı bir bitki olarak satılmasına rağmen, görüntüsü nedeniyle süs bitkisi olarak da yaygın kullanılır.

Türkiye’deki böbrek taşı hastalarının yüzde 73’ünde görülen taş tipinin kalsiyum oksalat taşı olduğunu belirten Dr. Mustafa Eraslan, “Eğer böbrek taşınız kalsiyum oksalat taşı ise altın otu (Uludağ çiçeği, sarı ot, yayla içeceği) bitkisi ile kısa zaman içerisinde çok az bir maliyetle böbrek taşından kurtulmuş olacaksınız” dedi.

2 bin 200 yıllık hastalık



Böbrek taşının insanlık tarihi ile yaşıt olduğunu söyleyen Dr. Mustafa Eraslan, altın otunun kalsiyum ve oksalat arasındaki bağları ortadan kaldırdığını ve böbrek taşlarının çok kısa zaman içinde kum şeklinde dökülmesini sağladığını vurguladı.



Altın otu çayı tarifi



Altın otunun kullanım şekli konusunda da bilgi veren Dr. Mustafa Eraslan “Bir bardak taze kaynatılış suyun üzerine 8-10 adet altın otu çiçeği ( saplarını kullanmıyoruz ) ilave edip, ağzı metal kapak ile kapatıp 10 dakika demlenmesini bekleyip içiyoruz. Tadından dolayı içemeyenler limon tatlandırıcı bal vesaire ilave edebilirler. Sabah ve akşam bir bardak altın otu çayı böbrek taşlarınızdan kurtulmanızda son derece etkili olacaktır” dedi. Dr. Mustafa Eraslan, bu uygulamanın doktorların uyguladıkları tedaviler yanında ek olarak kullanılmasını tavsiye ettiğinin altını çizdi.

Altın otunun faydaları

Mide ekşimesi, yanması gibi problemlerin yanında gastrite iyi gelir. Mide özsuyunu artırır.

Sindirim sistemini ve bağırsak fonksiyonlarını düzenler.

Prostata iyi gelir.

Basur tedavisine yardımcıdır.

Böbrek dostudur. Bu organda oluşan taş, kum benzeri yapıların vücuttan atılmasını sağlar.

İyi bir idrar söktürücüdür.

Sağlıklı şekilde zayıflamak isteyenlere günde 2-3 fincan içebilirler.

Düzenli tüketildiğinde tokluk hissini artırır. Bu da yine zayıflamak isteyen kişiler için uygun bir özelliktir.

İdrar yolları enfeksiyonlarını önler.

Safra ve pankreas salgısını artırır.

Eklem ağrıları, kas ağrıları, romatizma ve kireçlenme gibi sağlık sorunlarına iyi gelir.

Vücuttaki iltihapların atılmasını sağladığı gibi oluşumunu da önler.

Sağlıklı ve parlak bir cilde sahip olmak isteyenlerin düzenli olarak içmesi gerekmektedir. Çünkü altın otu cildin hem sıkılaşmasını hem de nemlenmesini sağlar.

Düzenli olarak altın otu çayı tüketiminin varis oluşumunu önlediği, var olan varislerin de görünümünü hafiflettiği düşünülmektedir.

Altın otu nasıl tüketilir?

Altın otu en sık çay olarak kullanılır. Şemsiye şeklinde uzanan çiçekleri olan bitki, dallarından kesilerek toplanır. Dalları ile birlikte kurutulur ve daha sonrasında tamamen nemsiz bir ortamda kuruyan çiçekler dalın üzerinden toplanır. Kopartılan bu çiçekler ya cam bir kavanoz içerisinde ya da temiz bir bez torba içerisinde muhafaza edilmelidir. 1 bardak suyun içine 3 ya da 4 çiçek konulacak şekilde kaynar suyun içerisinde demlenir. 10 - 15 dakika kadar demlendikten sonra çiçekler süzülür, acımsı tadı yok etmek için bal ile ilave edile bilinir.

Zayıflamak için altın otu kürleri: Altın otu, zayıflama üzerinde de yağ yakıcı özelliğe sahiptir. Zayıflama etkisi olan kür tarifi için; altın otu, kuşburnu ve ıhlamur ile karışım hazırlamak gerekir.

Malzemeler: 1 litre kaynamış su, 10 gram kuşburnu, 10 gram kadar ıhlamur, 5 gram altın otu.

Hazırlanışı: Bitkileri kaynamış suyun içine atın. 4 dakika kaynattıktan sonra demlemeye bırakın.

Hazırlanan kürü, arada eşit zaman dilimi olacak şekilde, gün içinde tercihen 2 ya da 3 fincan tüketin.

Uzmanlara göre; iki kür öğünü arasında yenen, ahududu veya çilek, kürün zayıflama etkisini hızlandırır. Fakat, kürü 1 ay boyunca sürekli uygulamanız gerekir. Bir ay sonra bir hafta ara verilir ve sonra tekrarlanabilir.