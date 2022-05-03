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Spor Bobo futbolu bırakıyor
Spor

Bobo futbolu bırakıyor

Beşiktaş'ın unutulmaz oyuncularından Bobo emekli olacağı tarihi duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-05-03 01:59:00 -
Bobo futbolu bırakıyor

Beşiktaş'ta beş buçuk sezon top koşturan ve Süper Lig ve Türkiye Süper Kupası'nın yanı sıra 4 Türkiye Kupası kazanan Bobo emekli olmaya karar verdi.

37 yaşında Avustralya'nın Sydney takımında futbol hayatına devam eden deneyimli santrfor sezon sonunda futbolculuk kariyerini sonlandıracak.

Beşiktaş, Brezilyalı oyuncu için, "Birbirinden güzel goller eşliğinde mükemmel anlar. Her şey için teşekkürler Bobo, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." ifadelerini paylaştı.

Kariyerinde en çok Beşiktaş forması giyen Bobo 220 karşılaşmada görev aldı. Brezilyalı yıldız 78 gol atarken 27 asist yaptı. Bobo, Süper Lig'de Beşiktaş dışında Alanyaspor ve Kayserispor formaları giydi.

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