BM’nin YPG/PKK raporu! Okullar silah deposu çocuklar savaşçı

Sözde insan hakları savunucusu Batı, terör örgütü YPG/PKK’yı insanlık dışı suçlarını görmezden gelip, desteklemeyi sürdürüyor...

Birleşmiş Milletler (BM) raporu, terör örgütü YPG/PKK’nın Suriye’de okulları mühimmat deposu olarak kullandığını, en fazla çocuk savaşçının ise örgüt içinde yer aldığını ortaya koydu. “Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar” adlı BM raporunda geçen yıl 20 ülkede çocuklara yönelik 24 binden fazla ihlal ve şiddet olayı belgelendi. En fazla çocuk ölümleri ve yaralanmalarının yaşandığı ülke 3 bin 62 ile Afganistan olurken, Suriye’de de hava saldırıları ve varil bombaları bin 854 çocuğun ölümüne ve yaralanmasına neden oldu.

Çocukları çatışmaya soktular

Amerika ve batının destek verdiği ve iç içe olduğu terör örgütü YPG’nin korkunç ihlalleri raporda dikkat çekti. 24 okul ve hastanenin askeri faaliyetler için de kullanıldığı Suriye’de YPG de 14 okulu batılı ortaklarının gözü önünde mühimmat deposu olarak kullandı.

Geçen yıl Suriye’de en fazla çocuk savaşçı ise SDG takma ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK tarafından kullanıldı. Ülkede tespit edilen 806 çocuk savaşçıdan 313’ü örgüt bünyesinde yer aldı. SDG bünyesindeki çocuk savaşçıların yüzde 40’ını kız çocukları oluştururken, bunlardan 20’sinin 15 yaşının altında olduğu, 119 kız çocuğunun ise çatışmalarda yer aldığı tespit edildi.