BM’nin nabzı atmıyor

ABD’deki son gününde de temaslarına devam eden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmeş Milletler’in (BM) eşi benzeri görülmemiş bir itibar krizi yaşadığını ifade etti: Erdoğan, ABD merkezli “Foreign Policy” dergisi için, BM’nin yaşadığı itibar krizi ve buna yönelik reform önerilerini değerlendirdiği “BM’yi Nasıl ve Neden Düzeltmeliyiz?” başlıklı bir makale yazdı.

SÖZLER LAFTA KALIYOR

BM’nin mevcut sorunlarının kökeninde Güvenlik Konseyi’nin “dünyanın her yerinde barış ve güvenliği tesis etme” sözünü yerine getirememesinin yattığına işaret eden Erdoğan, makalesinde şu değerlendirmeye yer verdi: “Örgütün bu en üst karar alma organı Bosna’dan Ruanda’ya, Suriye’den Yemen ve Filistin’e kadar birçok yerde yaşanan suçları engelleyememiş, bu menfur saldırıların sorumlularını adalete teslim edememiştir. Örgüt, aynı zamanda aşırı yoksulluk ve yetersiz beslenmeden muzdarip bulunan milyonlarca çocuğu yüzüstü bırakmış, Türkiye’nin de çok iyi bildiği üzere mültecilerin acısını dindirecek adımları atamamıştır. Bu listeyi uzatmak mümkündür. Ancak insanlığın kalbi olması beklenen Birleşmiş Milletler’in nabzı bugün atmamaktadır.”

TÜRKİYE KÜRESEL LİDER

Almanya gibi ülkelerle reform çağrısında bulunduklarını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti: “Karşı kamp ise ABD’yi kapsamakta, Birleşmiş Milletler’in zayıf yönlerini istismar ederek liberal uluslararası düzenin altını oymaya çalışmaktadır. Trump’ın, BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’na mali yardımlarını durdurma kararları bu durumun açık örneğidir. Türkiye, ‘Küresel liderliğin’ yeniden tanımlanma zamanı gelmiştir. 2013’te ‘Dünya Beşten Büyüktür’ kampanyasını başlattı. Türkiye, bir askeri veya ekonomik süper güç olmamakla birlikte Irak, Suriye ve diğer yerlerde çözümün parçası olarak küresel bir lider haline gelmiştir.”

BRUNSON KARARINI YARGI VERECEKTİR

Erdoğan, Reuters ajansıyla yaptığı söyleşide ise Rahip Brunson meselesine değinerek, Brunson’ın kaderine siyasetçilerin değil, Türk yargısının karar vereceğini söyledi.

Başkan Erdoğan, Türkiye’nin İran’dan doğalgaz almayı sürdüreceğini de sözlerine ekledi.

BAŞKAN BUGÜN ALMANYA’DA

Başkan Erdoğan, ABD temaslarının ardından Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’in daveti üzerine bu ülkeye geçti. Erdoğan, temasları kapsamında Başbakan Merkel ile görüşecek. Erdoğan, yüksek ihracat hacmi ve istikrarlı ekonomisiyle Avrupa’nın lokomotif ülkesi olmasıyla dikkati çeken Almanya’da 3 günlük önemli bir ziyaret gerçekleştirecek. Temasların ana gündem maddelerinin ise terör, ekonomi ve mülteciler olması bekleniyor.

3.5 MİLYON TÜRK BEKLİYOR

Almanya çıkarması, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrası yapacağı “ilk devlet ziyareti” olacak. Almanya’da yaşayan Türkler de Erdoğan’ı heyecanla bekliyor. Almanya’daki 19 milyon 258 bin göçmen kökenli arasında yaklaşık 3,5 milyonluk nüfusla Türkiye kökenliler ilk sırada yer alırken ve bu rakam toplam göçmen sayısının yüzde 14’üne karşılık geliyor.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Bülent Bilgi, “Sayın Cumhurbaşkanımız, ABD’deki temaslarının ardından doğrudan Almanya’ya gelecek. Bu çok önemli bir temas. Sadece iki ülke arasındaki ilişkileri iyi bir noktaya getirmesi açısından değil, Avrupa’da bulunan Türk toplumu açısından da çok önemli bir görüşme olacak” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE ÖNEMLİ PARTNERDİR”

Erdoğan’ın ziyareti, Alman kamuoyunun son günlerdeki en önemli gündem maddesini oluşturuyor. Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert ise, ziyarete ilişkin, Türkiye’nin Almanya ve Avrupa için önemli bir partner olduğunu söyledi. Bu arada, Başkan Erdoğan ziyareti boyunca ABD Başkanı Trump ve İsrail başbakanları gibi sıkı güvenlik önlemleri altında korunacak.