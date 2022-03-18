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Dünya BMGK'de Batılı ülkelerden Rusya'ya Uluslararası Adalet Divanı'nın Ukrayna kararını uygulaması çağrısı
Dünya

BMGK'de Batılı ülkelerden Rusya'ya Uluslararası Adalet Divanı'nın Ukrayna kararını uygulaması çağrısı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki Batılı ülkeler, Rusya'ya Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), Moskova'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşa son vermesi kararını yerine getirmesi çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 09:08:00 -
BMGK'de Batılı ülkelerden Rusya'ya Uluslararası Adalet Divanı'nın Ukrayna kararını uygulaması çağrısı

BM Güvenlik Konseyi, 6 ülkenin talebi üzerine, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını görüşmek üzere toplandı.

Toplantıda, Batılı ülkeler Rusya'ya UAD'nin Ukrayna kararını uygulaması ve savaşa son vermesi çağrısı yaptı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, "Uluslararası Adalet Divanı dün önemli bir karar verdi. Rusya'yı derhal bu karara uymaya çağırıyoruz. Rusya, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ederek uluslararası hukuku açıkça ihlal etti." dedi.

Greenfield, "Ukrayna, Putin için ne kadar ilerlerse ilerlesin, kimi öldürürse öldürsün ya da hangi şehirleri yıkarsa yıksın asla zaferle sonuçlanmayacak." diye konuştu.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward ise Ukrayna ve ötesinde yaşananların sorumlusunun Rusya olduğunu söyledi.

"Bu savaşı tek başına Rusya bitirebilir" diyen Woodward, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararının bağlayıcı olduğunu ve Rusya'nın savaşa derhal son vermesi gerektiğini dile getirdi.

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Nicolas de Riviere de Rusya'ya benzer bir çağrıda bulunarak, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'ne getirdiği Ukrayna tasarısına destek vermeyeceklerini, destek verenlerin ise "Rusya'ya savaşa devam etmesi için açık çek verdiğini" ifade etti.

Norveç'in BM Büyükelçisi Mona Juul ise Rusya'yı "dünyanın en büyük savaş makinelerinden biri olmakla" suçladı ve Rusya'ya mahkeme kararına uyma ve savaşa son verme çağrısı yaptı.

İrlanda'nın BM Büyükelçisi Geraldine Byrne Nason da "insan hayatını hiçe sayan, bağımsız, egemen bir ulusta ahlaksız bir yıkıma tanık olduklarını" belirterek, Rusya'dan bağlayıcılığı olan UAD'nin kararına uymasını istedi.

Rusya, Ukrayna tasarısını oylamaya sunmayacak

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu Ukrayna tasarısını, Cuma günü oylamaya sunmayacaklarını kaydetti.

Nebenzia, ABD'nin Ukrayna'da "biyolojik laboratuvarı" olduğu iddiasını yineleyerek, konseyi bu konuyu görüşmek üzere cuma günü toplantıya çağıracaklarını belirtti.

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