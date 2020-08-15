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Dünya

BMGK'dan ABD ve İsrail'i çıldırtan karar

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ABD'nin İran'a yönelik silah ambargosunu uzatmayı reddetti. Karar siyonist İsrail ve ABD tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-15 16:28:00 -
BMGK'dan ABD ve İsrail'i çıldırtan karar

ABD’nin, İran’a yönelik silah ambargosunu kalıcı hale getirmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) sunduğu karar tasarısı genel kurulda reddedildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, BMGK'ya tepki göstererek alınan kararı "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

İran'ın bölgede terör faaliyetlerinde bulunduğunu iddia eden Pompeo, "Teokratik terör rejiminin Avrupa’nın kalbini tehdit eden silahları satın alma ve satma özgürlüğüne sahip olmaması için çalışmaya devam edeceğiz. BM Güvenlik Konseyi, İran’a yönelik 13 yıllık silah ambargosunun uzatılmasına yönelik tasarıyı reddetti ve dünyanın önde gelen terörizm sponsorunun, ilk kez belirli BM kısıtlamaları olmadan konvansiyonel silahlar alıp satmasının yolunu açtı" ifadelerini kullandı.

BMGK'nın kararı siyonist İsrail tarafından da tepkiyle karşılandı. İsrail tarafından yapılan açıklamada silah ambargosunun sona ermesi halinde İran'ın bölgede daha büyük bir kaos ve yıkım yapacağı ifade edildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 13 yıldır İran’a uyguladığı silah ambargosu, 2015’te imzalanan nükleer anlaşma kapsamında 18 Ekim’de sona erecek.

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