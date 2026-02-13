  • İSTANBUL
BMGK terör örgütü DEAŞ mensuplarının firar haberleriyle sarsıldı! Suriye hükümetinin kaçaklara karşı başlattığı o amansız takip dünyada yankı buldu

Suriye’nin kuzeydoğusundaki gözaltı tesislerinden terör örgütü DEAŞ mensuplarının firar ettiğine dair gelen haberler üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) acil gündemle toplandı. Teröristlerin yeniden bölgeye yayılma tehlikesi karşısında atılan adımlar mercek altına alındı.

BMGK'dan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında varılan mutabakattan duyulan memnuniyet dile getirilirken Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik desteğe vurgu yapıldı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Suriye'deki Kürtlerin haklarını garanti almak için çıkardığı 13 maddelik kararnameden duyulan memnuniyet dile getirildi.

 

Açıklamada ayrıca, DEAŞ mensuplarının Suriye'deki gözaltı merkezlerinden kaçtığına dair haberlerden derin endişe duyulduğu belirtildi.

Suriye hükümetinin düzeni yeniden tesis etmek, firari tutukluları yakalamak ve söz konusu merkezlerde sorumluluğunu devralma yönündeki hızlı müdahalesinin memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Konsey üyelerinin ayrıca, bölgede güvenlik boşluğu oluşmaması gerektiğini vurgulayarak, gözaltı merkezleri ile yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu kampların güvenli şekilde yönetilmesine yönelik uluslararası koordinasyonun önemine işaret ettiği kaydedildi.

