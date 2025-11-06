  • İSTANBUL
Dünya BMGK Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya uygulanan yaptırımları kaldırdı
BMGK Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya uygulanan yaptırımları kaldırdı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD'nin sunduğu kararı kabul ederek Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ve Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab’a yönelik uygulanan yaptırımları kaldırdı. Bu karar, Suriyeli iki üst düzey yetkili hakkındaki uluslararası kısıtlamaların sona ermesi anlamına geliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nden (BMGK), Suriye'deki üst düzey yetkililere yönelik uygulanan yaptırımlar konusunda önemli bir karar çıktı.

BM Güvenlik Konseyi, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından hazırlanan ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab’a uygulanan yaptırımların sonlandırılmasını öngören kararı onayladı.

BMGK'nın bu kararı kabul etmesiyle birlikte, Suriye'deki bu iki kritik isme yönelik uluslararası yaptırımlar resmen kaldırılmış oldu. Yaptırımların kaldırılmasının Suriye'deki siyasi dengeler ve uluslararası ilişkiler üzerindeki etkileri merak konusu oldu.

 

