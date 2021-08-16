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Dünya BMGK Afganistan için harekete geçiyor
Dünya

BMGK Afganistan için harekete geçiyor

BM Güvenlik Konseyi yarın Afganistan için toplanma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 09:00:00 -
BMGK Afganistan için harekete geçiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin yarın Afganistan’ı görüşmek üzere toplanacağı bildirildi.
Taliban’ın Afganistan’da ilerleyişi sürerken, BM Güvenlik Konseyi’nin yarın Afganistan’ı görüşmek üzere toplanacağı bildirildi. BM’den bir kaynak, "Yarın sabah BM Güvenlik Konseyi Afganistan konusunda bir toplantı yapacak" dedi.
BM Güvenlik Konseyi'nin yarınki oturumunun yerel saatle 10.00'da (TSİ 17.00) başlaması bekleniyor.

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