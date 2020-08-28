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Aktüel BM'den Yunanistan ve Türkiye'ye Doğu Akdeniz gerginliği için diyalog çağrısı
Aktüel

BM'den Yunanistan ve Türkiye'ye Doğu Akdeniz gerginliği için diyalog çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 20:36:32 -
BM'den Yunanistan ve Türkiye'ye Doğu Akdeniz gerginliği için diyalog çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliğin azaltılması için Yunanistan ve Türkiye'ye ''diyalog'' çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerginliği ''endişeyle'' takip ettiklerini söyledi.

Sorunun ''barışçıl yollarla'' çözümünün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres için ''kritik'' olduğunu belirten Dujarric, Yunanistan ve Türkiye'ye ''diyalog'' çağrısı yaptı.

Dujarric, Genel Sekreterin gerginliğin azaltılması için yürütülen diplomatik çabaları da desteklediğini ifade etti.


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