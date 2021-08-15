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Dünya BM'den Türkiye mesajı
Dünya

BM'den Türkiye mesajı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye'de meydana gelen orman yangınları ve sel felaketlerinde hayatını kaybedenler için üzüntülerini dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-15 23:04:00 -
BM'den Türkiye mesajı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye'de meydana gelen orman yangınları ve sel felaketlerinde hayatını kaybedenler için üzüntülerini dile getirdi.

Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan açıklamada, "Genel Sekreter, Türkiye'de son zamanlarda meydana gelen orman yangınlarının ardından ülkenin kuzeyindeki sel ve toprak kaymaları nedeniyle yaşanan can kaybı ve altyapı hasarı için üzüntülerini paylaştı." denildi.

Açıklamada, doğal felaketlerden etkilenen ailelere Guterres'in taziyeleri iletilirken, BM'nin, bu zorlu zamanda Türkiye Cumhuriyeti halkı ve hükümeti ile dayanışma içinde olacağına vurgu yapıldı.

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Yorumlar

Hamit

Boşuna yaygarayı bırakın düşman kuklalar.
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deniz

BİR GÜN GELECEK BM Yİ BİZ TÜRKLER YÖNETECEĞİZ KEYFİ OLARAK BAŞKANLAR ATAYACAĞIZ DÜNYA BİZİM ALIŞ ŞİMDİDEN BM YETKİLİSİ
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