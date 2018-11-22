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BM'den tüm devletlere açık mektup: Yasal yükümlülüklerinizi yerine getirin

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, tüm devletlerin iklim değişikliğini engellemek için uluslararası insan hakları hukuku çerçevesinde yasal yükümlülükleri olduğunu vurguladı. Dünya Meteoroloji Örgütü, atmosferdeki sera gazı yoğunluğunun 2017'de rekor seviyelere ulaştığını duyurmuştu.

22 Kasım 2018 Perşembe 23:13
BM'den tüm devletlere açık mektup: Yasal yükümlülüklerinizi yerine getirin

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, uluslararası iklim değişikliğini engellemek ve etkilerini azaltmak için uluslararası insan hakları hukuku çerçevesinde yasal yükümlülükleri olduğunu bildirdi.

Bachelet, gelecek ay Polonya'nın Katowice kentinde düzenlenecek "BM İklim Değişikliği Konferansı" öncesinde tüm devletlere açık mektup gönderdi.

İnsan hakları temelli adımlar atmaya davet etti

Mektubunda dünyada milyonlarca insanın iklim değişikliği tehdidi altında bulunduğunu vurgulayan Bachelet, toplantıya katılacak ülkeleri iklim değişikliğine karşı "etkili, tutkulu, acil ve insan hakları temelli" adımlar atmaya davet etti.

Bachelet, "İklim değişikliği şu anda bile insanların yaşamlarını, hakların etkin bir şekilde kullanılmasını ve hepimizin bel bağladığı ekosistemleri etkiliyor." ifadesini kullandı.

İklim değişikliğinin sonuçları ve küresel ısınmaya dikkati çeken Bachelet, "Bütün milletler, ekosistemler, halklar ve yaşam biçimleri kolay bir şekilde ortadan kalkabilir." uyarısında bulundu.

Yasal yükümlülüklerini hatırlattı

Bachelet, tüm devletlerin uluslararası insan hakları hukuku çerçevesinde iklim değişikliğini engellemek ve etkilerini azaltmak için yasal yükümlülükleri olduğunu vurgulayarak, harekete geçilmemesi durumunda insanlığın telafisi mümkün olmayan zararlar göreceğini kaydetti.

Rekor seviyeye ulaştı

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Genel Sekreteri Petteri Taalas, iklim değişikliğinin ana etmenlerinden atmosferdeki sera gazı yoğunluğunun 2017'de rekor seviyelere ulaştığını duyurmuştu.

WMO tarafından bugün yayımlanan raporda, 2016'da 403,3 ppm (milyon parça başına) olan atmosferdeki CO2 konsantrasyonun, 2017 yılında 405,5 ppm'ye çıktığı kaydedilmişti.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 23:13
  1. BM İklim Değişikliği Konferansı
  2. Michelle Bachelet
  3. Birleşmiş Milletler
  4. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO)
  5. Petteri Taalas

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