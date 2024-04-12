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Dünya BM'den TRT ekibine saldırıyla ilgili soruşturma talebi
Dünya

BM'den TRT ekibine saldırıyla ilgili soruşturma talebi

Yeniakit Publisher
2024-04-12 23:32:00 -
BM'den TRT ekibine saldırıyla ilgili soruşturma talebi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in TRT ekibine saldırısının Gazze'de gazetecilerin karşılaştığı tehlikeleri açık bir şekilde gösterdiğini belirterek olaya ilişkin şeffaf ve güvenilir soruşturma çağrısı yaptı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in aralarında TRT ekibinin de bulunduğu gazetecilere saldırısına ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

Olaya ilişkin henüz detaylı bilgiye sahip olmadıklarını kaydeden Dujarric, "Bu olay Gazze'de gazetecilerin karşılaştığı tehlikeleri açık bir şekilde gösteriyor." ifadesini kullandı.

Dujarric, "Bu da diğer olaylar gibi şeffaf ve güvenilir bir şekilde soruşturulmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de TRT'ye çalışan gazeteci dahil Filistin, Sudan ile birçok farklı yerde gazetecilerin zorluklarla karşılaştığına dikkati çeken Dujarric, "Dünyanın her yerinde gazeteciler işlerini güvenli bir şekilde yapmak için çaba sarf ediyor." ifadesini kullandı.

İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, bölgedeki gelişmeleri takip eden ve TRT Arapça ekibinin de aralarında bulunduğu bir grup gazeteciyi hedef almıştı.
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Saldırılar sırasında TRT Arapça ekibinden kameraman Sami Muhammed Şehade, CNN'den Muhammed Hassan es-Savalihi ve serbest gazeteci Ahmed Bekir el-Luh'un İsrail ordusu tarafından hedef alındığı ve yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

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