BM'den terörist İsrail'e tepki!

Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları, işgal edilmiş Filistin topraklarında İsrailli işgalcilerin Filistinlilere yönelik artan saldırılarına tepki gösterdi.

Yazılı açıklama yayımlayan BM uzmanları, Batı Şeria'da artan İsrail yerleşimleri ve bölgedeki Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerine dair son gelişmeleri değerlendirdi.

Yerleşimci şiddetinin "İsrail işgalinin rahatsız edici bir karakteri" olarak tanımlandığı açıklamada, "2021'de son yıllardaki en yüksek şiddet oranı ve en şedit olaylara şahit olmaktayız." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, "İsrail hükümeti ve ordusu, işgal altındaki Filistinlileri yerleşimci şiddetine karşı korumak için çok az tedbir almış, aksine şiddete uğrayan Filistinlilere bölgelerini terk etme talimatı vererek yerleşimcileri aktif olarak desteklemiştir." ifadeleri kullanıldı.

Bu yıl İsrailli işgalciler 410 kez saldırdı

Ocak ve Ekim 2021 arasında İsrailli işgalcilerin Filistinlilere yönelik 410 saldırısının tespit edildiği ve bu olaylarda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İşgalci saldırılarında fiziksel şiddetin yanı sıra Filistinlilere karşı gerçek mermi kullanıldığı, özel mülklerin yakıldığı ve evlere zarar verildiği kaydedildi.

Söz konusu saldırılar ve terörist İsrail'in saldırganlara müdahaledeki pasifliğinin Batı Şeria'da korku ve baskı ortamını derinleştirdiği belirtilen açıklamada, "İşgalci güç olarak İsrail'in, Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin 27. Maddesi'nde yer alan işgal altındaki nüfusu koruma yükümlülüklerini yerine getirmedeki başarısızlığından son derece rahatsızız." ifadesine yer verildi.

İşgalci İsrail yönetimi 27 Ekim'de, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine 3 bin 144 ilave konut inşa edilmesine onay vermişti.

Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Buralarda 450 bine yakın Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.