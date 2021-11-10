  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya BM'den terörist İsrail'e tepki!
Dünya

BM'den terörist İsrail'e tepki!

BM uzmanları, işgal edilmiş Filistin topraklarında İsrailli işgalcilerin Filistinlilere yönelik artan saldırılarına tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 21:31:00 -
BM'den terörist İsrail'e tepki!

Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları, işgal edilmiş Filistin topraklarında İsrailli işgalcilerin Filistinlilere yönelik artan saldırılarına tepki gösterdi.

Yazılı açıklama yayımlayan BM uzmanları, Batı Şeria'da artan İsrail yerleşimleri ve bölgedeki Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerine dair son gelişmeleri değerlendirdi.

Yerleşimci şiddetinin "İsrail işgalinin rahatsız edici bir karakteri" olarak tanımlandığı açıklamada, "2021'de son yıllardaki en yüksek şiddet oranı ve en şedit olaylara şahit olmaktayız." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, "İsrail hükümeti ve ordusu, işgal altındaki Filistinlileri yerleşimci şiddetine karşı korumak için çok az tedbir almış, aksine şiddete uğrayan Filistinlilere bölgelerini terk etme talimatı vererek yerleşimcileri aktif olarak desteklemiştir." ifadeleri kullanıldı.

Bu yıl İsrailli işgalciler 410 kez saldırdı

Ocak ve Ekim 2021 arasında İsrailli işgalcilerin Filistinlilere yönelik 410 saldırısının tespit edildiği ve bu olaylarda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İşgalci saldırılarında fiziksel şiddetin yanı sıra Filistinlilere karşı gerçek mermi kullanıldığı, özel mülklerin yakıldığı ve evlere zarar verildiği kaydedildi.

Söz konusu saldırılar ve terörist İsrail'in saldırganlara müdahaledeki pasifliğinin Batı Şeria'da korku ve baskı ortamını derinleştirdiği belirtilen açıklamada, "İşgalci güç olarak İsrail'in, Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin 27. Maddesi'nde yer alan işgal altındaki nüfusu koruma yükümlülüklerini yerine getirmedeki başarısızlığından son derece rahatsızız." ifadesine yer verildi.

İşgalci İsrail yönetimi 27 Ekim'de, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine 3 bin 144 ilave konut inşa edilmesine onay vermişti.

Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Buralarda 450 bine yakın Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyada 8 ülkede var! Türkiye yapılamaz denileni yaptı
Teknoloji

Dünyada 8 ülkede var! Türkiye yapılamaz denileni yaptı

MKEK 76/62 mm deniz topu kara testleri başarıyla gerçekleştirildi. Topun üretime geçmesiyle birlikte Türkiye'nin dünyada deniz topu seri üre..
BAE'ye sığınan Peker'e soğuk duş
Gündem

BAE'ye sığınan Peker'e soğuk duş

Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığınan Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik açılan davada çarpıcı bir gelişme yaşandı. ..
Ayçiçek yağı ne kadar? Ayçiçek yağı fiyatı 5 lt kaç para? En ucuz Ayçiçek yağı ne kadar?
Ekonomi

Ayçiçek yağı ne kadar? Ayçiçek yağı fiyatı 5 lt kaç para? En ucuz Ayçiçek yağı ne kadar?

Ayçiçek yağı 2021 fiyatı merak ediliyor. Korona salgını sürecinin henüz atlatılamaması dünya genelinde başta gıda olmak üzere temel ihtiyaç ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay