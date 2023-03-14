  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Biz değil Ecevit diyor! 'Kılıçdaroğlu CHP mirasçılığı iddiasında bulunamaz'

Uzmanından önemli uyarı: Büyük can ve mal kaybına neden olabilir

AK Parti heyeti HÜDA PAR'ı ziyaret etti! Yapıcıoğlu'ndan ittifak açıklaması

Biden, dev petrol rezervi için imzayı attı

AK Parti'den HÜDA PAR ve Yeniden Refah Partisi açıklaması!

'Cumhur İttifakı'na katılmak için kaç milletvekili beklentiniz var?' HÜDA PAR Genel Başkanı'ndan dikkat çeken cevap

Gram altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken tahmin! İşte 3 analistten yeni altın yorumu: Altında sürpriz olacak

Rusya'dan flaş tahıl koridoru kararı

Suudi Arabistan'dan depremzedeler için yardım: Türkiye ve Suriye'ye yardım uçağını gönderdi! Müthiş hamle

6'lı koalisyon fena karışacak! İYİ Partili vekiller harekete geçti
Dünya BM'den Tahıl Koridoru açıklaması
Dünya

BM'den Tahıl Koridoru açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM), Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesinin kürsel gıda güvenliği açısından önemli olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 00:51:00 -
BM'den Tahıl Koridoru açıklaması

BM Cenevre Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, bugün Cenevre'de Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasıyla ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan ile BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths'in, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin liderliğindeki üst düzey bir heyetle bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmenin, 22 Temmuz 2022'de imzalanan iki anlaşmanın uygulanmasına odaklandığını, bu anlaşmaların Rusya Federasyonu, Türkiye, Ukrayna ve BM arasındaki "Karadeniz Tahıl Girişimi" ve engelsiz gıda ve gübre ihracatını kolaylaştırmak için Rusya ile BM arasındaki Mutabakat Zaptı olduğu bildirildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bugün BM'nin Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yanı sıra Rus gıda ve gübre ihracını kolaylaştırma çabalarına tamamen bağlı kaldığını ifade ettiği aktarıldı.

Açıklamada, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Gıda Fiyat Endeksi'nin Mart 2022'de rekor seviyelere ulaştığı, bu endeksin art arda 10 aydır düşmesinde her iki anlaşmanın da gıda fiyatlarında olumlu etkisinin olduğu vurgulandı.

BM'nin, Rusya tarafından yapılan 18 Mart'ta sona erecek Tahıl Koridoru Anlaşması'nın sadece 60 gün süreyle bir kez daha uzatılmasına itiraz etmediği yönünde açıklamayı not ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "BM Genel Sekreteri, BM'nin Karadeniz Tahıl Girişimi'nin bütünlüğünü korumak ve sürekliliğini sağlamak için mümkün olan her şeyi yapacağını teyit etti. BM'nin İstanbul'da yapılan anlaşmalara verdiği destek, bir neslin yaşadığı en ciddi yaşam maliyeti krizine verilen küresel tepkinin bir parçasıdır." ifadelerine yer verildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tahıl Koridoru Anlaşması'nın, 24 milyon ton tahılın ihracatına imkan tanıdığı belirtilen açıklamada, "Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devamı, küresel gıda güvenliği için çok önemlidir çünkü tahıl ve gübre fiyatları ile erişilebilirliği savaş öncesi seviyelere gelmedi. Bu durum özellikle gelişmekte olan ülkelerde zorluklara neden oluyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Tahıl Koridoru Anlaşması, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM arasında 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da yapılmıştı. Anlaşma, 19 Kasım 2022'den itibaren 120 gün süreyle uzatılmıştı.

BMW çıldırmış olmalı! Kimsenin beklemediğini yaptı
BMW çıldırmış olmalı! Kimsenin beklemediğini yaptı

Teknoloji

BMW çıldırmış olmalı! Kimsenin beklemediğini yaptı

Kanun teklifi ile petrol ve elektrik: Borçların yapılandırılmasına ilişkin kritik teklif TBMM'de! Çalışmalarına başlayacak
Kanun teklifi ile petrol ve elektrik: Borçların yapılandırılmasına ilişkin kritik teklif TBMM'de! Çalışmalarına başlayacak

Gündem

Kanun teklifi ile petrol ve elektrik: Borçların yapılandırılmasına ilişkin kritik teklif TBMM'de! Çalışmalarına başlayacak

TBMM eski Başkanı vesayetçi Hüsamettin Cindoruk hastaneye kaldırıldı
TBMM eski Başkanı vesayetçi Hüsamettin Cindoruk hastaneye kaldırıldı

Yaşam

TBMM eski Başkanı vesayetçi Hüsamettin Cindoruk hastaneye kaldırıldı

TBMM Başkanı Şentop’tan seçim mesajı
TBMM Başkanı Şentop’tan seçim mesajı

Siyaset

TBMM Başkanı Şentop’tan seçim mesajı

BM'den dikkat çeken Türkiye mesajı: Artık zamanı geldi
BM'den dikkat çeken Türkiye mesajı: Artık zamanı geldi

Gündem

BM'den dikkat çeken Türkiye mesajı: Artık zamanı geldi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23