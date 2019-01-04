BM'den Suudi Arabistan'a Kaşıkçı çağrısı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Suudi Arabistan'da görülen Cemal Kaşıkçı cinayeti davası ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından yapılan açıklamada Suudi Arabistan'da görülen Cemal Kaşıkçı cinayeti davasındaki gelişmelerin yetersiz olduğu belirtildi ve uluslararası soruşturma çağrısı yapıldı.