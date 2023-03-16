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Dünya BM'den soruşturma hamlesi! Flaş açıklama: Rusya Ukrayna'da 'çok çeşitli' savaş suçu işledi! Tüm oklar...
Dünya

BM'den soruşturma hamlesi! Flaş açıklama: Rusya Ukrayna'da 'çok çeşitli' savaş suçu işledi! Tüm oklar...

Birleşmiş Milletler (BM) soruşturmasına göre, Rusya Ukrayna'da 'çok çeşitli' savaş suçları işledi. Tüm oklar gösteriyor ki: Belgede bu ihlallere örnek olarak, Rusya'daki gözaltı tesislerinde uygulanan "elektrik şoku" ya da "falaka pozisyonunda" tavana asmak gibi işkence... Dikkat çeken açıklamalar

Yeniakit Publisher
2023-03-16 19:10:00 - 2023-03-16 19:18:20
BM'den soruşturma hamlesi! Flaş açıklama: Rusya Ukrayna'da 'çok çeşitli' savaş suçu işledi! Tüm oklar...

Birleşmiş Milletler (BM) soruşturmasına göre, Rusya Ukrayna'da 'çok çeşitli' savaş suçları işledi.

BM tarafından görevlendirilen soruşturma organı son yayınladığı raporunda, Rusya'nın Ukrayna'da kasten adam öldürme, işkence ve çocukların sınır dışı edilmesi gibi geniş kapsamlı savaş suçları işlediğini açıkladı.

Soruşturma organı raporunu 500'den fazla mülakatın yanı sıra uydu görüntüleri ve mezarlıklara yapılan ziyaretlere dayandırdı.

"Ayrım gözetmeyen ve orantısız saldırılar"

Bağımsız Uluslararası Ukrayna Soruşturma Komisyonu, Rus güçlerinin Ukrayna'ya "ayrım gözetmeyen ve orantısız" saldırılar düzenlediğini, işkenceye başvurduğunu, çatışma dışında sivilleri öldürdüğünü ve Ukrayna nüfusunu korumak için önlem almadığını söyledi.

Raporda çok çeşitli savaş suçlarının yanı sıra "uluslararası insan hakları hukuku ihlali de işlendi" denildi.

Yapılan işkence modellerine ilişkin daha fazla soruşturulması talebi
Raporda, bu işkence modelinin insanlığa karşı suç teşkil edebileceği ve daha fazla soruşturulması gerektiği savunuldu.
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Hayatta kalanlar, kayıplarını ve travmalarını paylaşırken, sorumluları tespit etmenin ve onları sorumlu tutmanın önemine işaret etti.

Babası Izium bölgesinde Rus silahlı kuvvetleri tarafından infaz edilen bir kişi, "Masum insanları cezalandırdılar; şimdi suçlular, hala yaşıyorlarsa, en ağır şekilde cezalandırılmalıdır." şeklinde konuştu.

İşlenen savaş suçları, altyapı alanlarına rastgele saldırılar, sistematik ve yaygın işkence, sivillerin hiçe sayıldığını da gösterdi.

Ukrayna silahlı kuvvetleri tarafından işlenen az sayıda ihlalin de belgelendiği raporda, bunlar arasında ayrım gözetmeyen saldırılar ve Rus savaş esirlerinin vurulması, yaralanması ve işkence görmesi, savaş suçu olarak nitelendirilen olaylar yer aldı.

Rapor için yüzlerce kişiyle röportaj yapıldı

Raporun oluşturulması için 56 yerleşim yeri ziyaret edilirken, 348 kadın ve 247 erkekle röportaj yapıldı.

Müfettişler, yıkım mahalleri, mezarlar, gözaltı ve işkence yerleri ile silah kalıntılarını denetlerken, çok sayıda belge ve rapora da başvurdu.

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