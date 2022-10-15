BM'den skandal "Türkiye" çıkışı! Hadi len oradan
Sosyal medya üzerinden yalan bilgi üretmenin ve yaymanın önüne geçecek olan 'Dezenformasyon Yasası', Birleşmiş Milletler'i (BM) de rahatsız etti. TBMM'den geçen yasaya ilişkin BM'den yapılan açıklamada Türkiye'de halihazırda ifade özgürlüğünün baskı altında olduğu iddia edildi.
Sosyal medya üzerinden yalan bilgi üretmenin ve yaymanın önüne geçecek olan 'Dezenformasyon Yasası', Birleşmiş Milletler'i (BM) de rahatsız etti. TBMM'den geçen yasaya ilişkin BM'den yapılan açıklamada Türkiye'de halihazırda ifade özgürlüğünün baskı altında olduğu iddia edildi.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Marta Hurtado, "dezenformasyon" yasasının Türkiye'de ifade özgürlüğüne büyük zarar vereceğini ileri sürdü.
Hurtado, yaptığı açıklamada, "Türkiye'de parlamentonun bu yasayı kabul etmesinden büyük endişe duyuyoruz" herzelerini yumurtladı.