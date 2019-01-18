BM'den şaşırtan açıklama: Türkiye dikkate alınmalı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin meşru güvenlik kaygıları dikkate alınmalı" dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması önerisine ilişkin, "Türkiye’nin meşru güvenlik kaygıları dikkate alınmalı" dedi. Guterres, Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında talep gelmesi halinde BM İnsan Hakları Konseyinin kullanabileceği birçok yöntem olduğunu söyledi.

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