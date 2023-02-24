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Dünya BM'den Rusya'ya çağrı! 141 oyla kabul edildi
Dünya

BM'den Rusya'ya çağrı! 141 oyla kabul edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınayan ve Rus askerlerinin Ukrayna'dan çekilmesi ile savaşın durdurulması çağrısında bulunan karar tasarısını 141'e karşı 7 oyla kabul etti. BM'nin bu kararı, uluslararası toplumun Ukrayna'nın yanında olduğunu bir kez daha gösterdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-24 00:26:00 -
BM'den Rusya'ya çağrı! 141 oyla kabul edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yapılan oylamada, Rusya'nın Ukrayna’yı işgalini kınayan, Rus askerlerinin Ukrayna'dan çekilmesi ve savaşın durdurulması çağrısında bulunan karar tasarısı 141’e karşı 7 oyla kabul edildi.

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