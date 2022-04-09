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Dünya BM'den petrol tankeri için "saatli bomba" uyarısı! "80 milyon dolar lazım"
Dünya

BM'den petrol tankeri için "saatli bomba" uyarısı! "80 milyon dolar lazım"

BM, Kızıldeniz'de 1 milyondan fazla varil petrol sızdırma riski olan Safir tankeri için "saatli bomba" uyarısı yaptı ve tankerin boşaltılabilmesi için 80 milyon dolar fon gerektiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 07:22:00 -
BM'den petrol tankeri için "saatli bomba" uyarısı! "80 milyon dolar lazım"

BM Yemen Koordinatörü David Gressly, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, petrol sızıntısının 7 yıldan uzun süredir devam eden iç savaşın harap ettiği Yemen'de büyük bir ekolojik ve insani felakete yol açacağını söyledi.

Çevre felaketinin Kızıldeniz'deki diğer ülkeleri de etkileyeceğini ve kesintiye uğrayan taşımacılığın ekonomik etkisinin bölge genelinde ve ötesinde hissedileceğini kaydeden Gressly, petrol sızdırma riski olan Safir tankeri için "saatli bomba" uyarısı yaptı.

BM'nin Safir tankerinden petrol sızıntısı tehdidini önlemeye yönelik bir planı olduğunu ancak gelecek 6 hafta içinde fon olmadan bu projenin başlayamayacağını belirten Gressly, acil durum operasyonun maliyetinin 80 milyon doları bulacağını bildirdi.

Tankerin artık tamir edilemeyecek durumda olduğunu ve tankerdeki 1 milyondan fazla varil petrolün boşaltılması gerektiğini belirten Gressly, sızıntı durumunda 200 bin geçim kaynağının yok olacağı ve Hudeyde ve Salif limanlarının kapanacağı uyarısı yaptı.

Gressly, petrol sızıntısın aynı zamanda Suudi Arabistan, Eritre, Jibuti ve Somali'yi de etkileyeceğine dikkati çekerek, sızıntının temizlenmesinin maliyetinin ise 20 milyar doları bulacağını söyledi.

Hudeyde açıklarında 2015'ten beri bakım görmemiş Safer petrol tankerinden 1,1 milyon varil petrolün Kızıldeniz'e dökülme riski bulunuyor.

BM, bu sızıntının 30 yıl önceki Exxon Valdez felaketinde denize sızan petrolden 4 kat daha fazla olduğu konusunda uzun süredir uyarıyor.

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