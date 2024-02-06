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Dünya BM'den Orta Doğu uyarısı: Durum çok tehlikeli
Dünya

BM'den Orta Doğu uyarısı: Durum çok tehlikeli

Yeniakit Publisher
2024-02-06 01:12:00 -
BM'den Orta Doğu uyarısı: Durum çok tehlikeli

Birleşmiş Milletler (BM), Orta Doğu'da genel durumun çok tehlikeli olmaya devam ettiğini belirterek uyarıda bulundu.

BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın talebi üzerine ABD'nin Irak ve Suriye'ye yönelik saldırılarını ele almak üzere toplandı.

BM Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, burada yaptığı konuşmada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 7 Ekim'in ardından gerginliğin artması ve hata yapma ihtimallerine karşı uyardığını, Orta Doğu'daki gerginliğin birçok ülkeyi içine aldığını belirtti.

DiCarlo, 2023 Ekim'den bu yana bölgede neredeyse her gün bir olay meydana geldiğini, ABD'nin Suriye ve Irak'taki tesislerine 165 saldırı gerçekleştirildiğini ifade etti.

Tüm tarafların geri adım atması ve bölgesel bir çatışmanın olası insani ve ekonomik sonuçlarını düşünmesini talep eden DiCarlo, "Orta Doğu'da genel durum çok tehlikeli olmaya devam ediyor." uyarısında bulundu.

DiCarlo, bölgesel istikrar için siyasi bir yol haritasının uygulamaya konulması gerektiğini dile getirdi.
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Guterres'in tüm taraflarla irtibatını sürdürdüğünü ve gerginliği azaltma çağrısını yapmaya devam ettiğini aktaran DiCarlo, temel amacının sürdürülebilir siyasi sonuçla elde etmek olduğunu söyledi.

DiCarlo, "Tüm Konsey üyelerine aktif bir şekilde ilgili taraflarla irtibata geçme ve bölgesel barış ve güvenliği etkileyen gerginliğin daha fazla artmasını engelleme çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Irak ve Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlı milis gruplara ait hedeflere yönelik hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, Suriye ve Irak'taki İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlı milis grupları hedef alarak üs saldırısına bugün karşılık vermeye başladıklarını ve bu karşılığın "kendi seçtikleri zaman ve mekanlarda" süreceğini açıklamıştı.

ABD'ye ait Kule 22 adlı üsse düzenlenen saldırıda 3 Amerikan askeri ölmüş, 40'tan fazla asker de yaralanmıştı.

ABD yönetimi, söz konusu saldırıya karşılık olarak çok katmanlı ve zamana yayılmış şekilde saldırılar düzenleyeceğini ve İran destekli grupların hedef alınacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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