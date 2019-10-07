BM'den operasyon açıklaması BM Genel Sekreter Yardımcısı Panos Moumtzis "Türkiye insani konularda bize gerekli güvenceleri verdi." dedi.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine olası harekatıyla ilgili Birleşmiş Milletler'den tüm taraflara çağrı geldi. BM Genel Sekreter Yardımcısı BM Genel Sekreter Yardımcısı Panos Moumtzis, TSK'nın Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekatına ilişkin, "Türkiye ile çok yakın koordinasyona hazırız." açıklamasında bulundu. Moumtzis, "Türkiye insani konularda bize gerekli güvenceleri verdi" dedi.

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