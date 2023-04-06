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Dünya BM'den olay açıklama: Tartışmaların odağındaki İsrail ve Lübnan'a 'itidal' çağrısı! İvedi bir şekilde...
Dünya

BM'den olay açıklama: Tartışmaların odağındaki İsrail ve Lübnan'a 'itidal' çağrısı! İvedi bir şekilde...

Yeniakit Publisher
2023-04-06 20:54:00 - 2023-04-06 20:58:17
BM'den olay açıklama: Tartışmaların odağındaki İsrail ve Lübnan'a 'itidal' çağrısı! İvedi bir şekilde...

Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan'dan İsrail'e atılan roketlerin hareketlilik yaşanmasının ardından tüm taraflara 'itidal' çağrısı yaptı. Roketlerin atıldığı bölgelerde kritik temas olma olasılığı vurgusu yapıldı. Dikkat çeken açıklamalar...

Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan'dan İsrail'e atılan roketlerin ardından tüm taraflara "itidal" çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lübnan-İsrail sınırında görev yapan Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) taraflarla irtibatta olduğunu belirten Dujarric, "Lübnan'dan İsrail'e birçok roket atıldı. Bunu kınıyoruz. Tüm taraflara itidal çağrısında bulunuyoruz. Barış gücüyle hareket etmeleri ve gerginliği artıracak tek taraflı hareketlerden kaçınmaları gerektiğini vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

- Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü uyarmıştı

UNIFIL, sınır bölgesindeki mevcut durumun "çok tehlikeli" olduğu uyarısında bulunmuştu.

UNIFIL Komutanı Aroldo Lazaro, "Mavi hattın her iki tarafında da yetkililerle temas halindeyiz. Mevcut durum çok tehlikeli. UNIFIL, taraflara ivedi bir şekilde tansiyonun yükseltilmesinden kaçınılması ve itidal çağrısında bulunuyor." açıklamasında bulunmuştu.
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- İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti

İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da roket saldırıları nedeniyle güvenlik kabinesini toplayacağı belirtilmişti.

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Yorumlar

Haluk

Macaristan konuyla alakası yok haberde ?

K Maraşlı

Vay iki yüzlüler vay İsrail askeri mescidi aksayı çiğnerken niye kınamıyordunuz doları yakın inşallah
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