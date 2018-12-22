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BM'den Maduro'ya çağrı: Derhal bırakın

Birleşmiş Milletler, Venezuela’da tutuklu bulunan 59 Kolombiyalı'nın derhal salıverilmesini istedi.

22 Aralık 2018 Cumartesi 23:08
BM'den Maduro'ya çağrı: Derhal bırakın

Birleşmiş Milletler (BM), Venezuela’da Nicolas Maduro yönetimi tarafından tutuklanan 59 Kolombiyalı'nın derhal serbest bırakılmasını istedi.
BM İnsan Hakları Konseyi, Venezuela'da 2 yıldır başkent Karakas'ta bulunan La Yaguara Cezaevi'nde tutuklu bulunan 59 Kolombiyalı'nın derhal serbest bırakılmasını istedi. Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, BM’nin Venezuela'ya yaptığı çağrı sonrasında gözaltıların keyfi olduğunu ve tazminat alma haklarının doğduğunu açıkladı.

Mülteciler Yüksek Komiserliği uyarmıştı

Venezuela'da Eylül 2016'da farklı güvenlik operasyonlarında 59 Kolombiyalı tutuklandı. 9 Ekim’de toplanan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, bu kişilerin tutuklanması konusunda "derin endişesini" dile getirdi. BM, Venezuela'daki cezaevi koşullarının korkunç olduğunu belirtti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 23:08
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