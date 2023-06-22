BM'den karar: Rusya ordusunu ''kara listeye'' aldı! Daha önce hiç yapmadığı şaşırtan çıkışı

AA, BM'nin hazırladığı Ocak-Aralık 2022 dönemine ilişkin "Yıllık Silahlı Çatışmalarda Çocuklar" raporuna ulaştı.

Raporda, "Rusya silahlı kuvvetleri ve bununla bağlantılı silahlı gruplar, okullara ve hastanelere düzenledikleri saldırılar ve özellikle yoğun nüfuslu bölgelerde, ağır toplarla bombardımanlar, roket sistemleri, füzeler ve hava saldırıları dahil olmak üzere etki alanı geniş patlayıcı silahların kullanılması yoluyla çocukları öldürdüğü için kara listeye alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Rus güçleri ve ilişki grupların 477 çocuğu öldürdüğü ve 909 çocuğu sakat bıraktığı kaydedilen raporda, öte yandan Ukrayna silahlı kuvvetlerinin 80 çocuğu öldürdüğü ve 175 çocuğun sakat kalmasına yol açtığı ifade edildi.

Rapora göre Rus ve Ukraynalı kuvvetler, 92 çocuğu "canlı kalkan ve rehin olarak ya da ev işleri ve istihbaratta" kullanırken, bölgede, faili meçhul hava saldırıları nedeniyle 261 çocuk öldü, 212 çocuk sakat kaldı.

Rus güçleri 91 çocuğu kaçırırken, 46 çocuk da Ukrayna'dan Rusya'ya götürüldü.

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Ukrayna'da okullara yönelik 1163, hastanelere yönelik 647 saldırı kaydedildi.

- 2022'de çocuklara yönelik "ağır ihlaller" arttı

Ayrıca rapora göre 2022'de, çocuklar silahlı çatışmalardan "orantısız bir şekilde" etkilenmeye devam ederken 2021'ye kıyasla daha çok çocuk ağır ihlallere maruz kaldı.

Dünya çapında en çok karşılaşılan ağır ihlaller; "7 bin 622 çocuğun silahlı çatışmalarda asker olarak ya da başka amaçlarla kullanılması", "5 bin 655 çocuğun sakat kalması", "3 bin 985 çocuğun kaçırılması" ve "2 bin 985 çocuğun öldürülmesi" olarak sıralandı.

Çocuklara yönelik ihlaller en çok Kongo Demokratik Cumhuriyeti, İsrail, Filistin, Somali, Suriye, Ukrayna, Afganistan ve Yemen'de kaydedildi.

Geçen yılki çatışmalarda çocuklara yönelik cinsel istismar, bir önceki yıla göre yüzde 12 artarak 1165'e çıkarken çocukların silahlı çatışmalarda asker ya da farklı amaçlarla kullanılması yüzde 21, kaçırılması yüzde 15, öldürülmesi ve sakat bırakılması ise yüzde 5 arttı.

Çocuklara yönelik gerçek mühimmat ve aşırı güç kullanılması, özellikle İsrail, Filistin ve Myanmar'da arttı.

- İsrail "kara listede" yer almıyor

Öte yandan İsrail, kara listede yer almazken BM; Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi dahil işgal altındaki Filistin topraklarında ve İsrail'de Filistinli çocuklara ve 8 İsrailli çocuğa yönelik 3 bin 113 ağır ihlal tespit etti.

Geçen yıl 54 Filistinli ve 1 İsrailli çocuk ölürken, 853 Filistinli çocuk "güvenlik suçları" gerekçesiyle gözaltına alındı.