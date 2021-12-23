BM'den İsrail'e ilişkin beklenmedik açıklama: Hesap sorulmalı!

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, devam eden siyonist rejim işgali ve yerleşimlerine karşı sessiz kalınmaması çağrısı yaparak, "Uluslararası toplum, Filistin'i 54 yıldır işgal ettiği için İsrail'den hesap sormalı." ifadesini kullandı.

Özel Raportör Lynk, yaptığı yazılı açıklamada, "BM Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından 2334 sayılı kararın kabul edilmesinin beşinci yıl dönümünde, uluslararası toplum kendi verdiği sözleri ve kendi yasalarını ciddiye almak zorundadır." çağrısı yaptı.

Uluslararası toplumu, Filistin'i 54 yıldır işgal ettiği için siyonist rejimden hesap sormaya çağıran Lynk, işgalden sorumlu siyonistlerden hesap sormak için kararlı bir uluslararası müdahale olmadan Filistin'in kendi kaderini tayin etmeye ve çatışmaların yakın bir gelecekte sona ereceğine dair hiçbir umut olmadığını vurguladı.

Lynk, uluslararası toplumu Orta Doğu'da barışı sağlamak için hak temelli bir yaklaşım geliştirmeye ve işgal rejimini uluslararası hukuka uygun hale getirmeye davet ederek, "Eğer bu 2334 sayılı karar uluslararası toplum tarafından gerçekten uygulanmış olsaydı ve İsrail tarafından riayet edilmiş olsaydı, büyük ihtimalle adil ve kalıcı bir barışın eşiğinde olurduk." değerlendirmesinde bulundu.

BM Güvenlik Konseyinin Aralık 2016'da aldığı 2334 sayılı karar, işgal altındaki Filistin topraklarında tüm yerleşim faaliyetlerini derhal durdurmasını talep ediyor.