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Dünya BM'den İsrail açıklaması
Dünya

BM'den İsrail açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-10-07 19:10:00 -
BM'den İsrail açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hamas tarafından İsrail’e karşı başlatılan saldırıları kınadığını açıkladı.

Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda şu ana kadar çok sayıda İsrailli sivilin öldüğü ve yüzlercesinin yaralandığı belirtildi.

Guterres’in saldırılarda sivil nüfus açısından derin kaygı duyduğu aktarılan açıklamada, taraflara "sivillere yönelik uluslararası insancıl hukuk uyarınca azami itidal gösterilmesi" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, “Genel Sekreter, daha geniş bir çatışmanın önlenmesi için tüm diplomatik çabalara çağrıda bulunuyor. Şiddetin çatışmaya çözüm getiremeyeceğini, barışın ancak iki devletli çözüme giden müzakere yoluyla sağlanabileceğini vurguluyor.” ifadesi kullanıldı.

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