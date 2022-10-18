BM'den, İran'a 'protestoculara orantısız şiddetin son bulması' çağrısı

BM'nin Cenevre Ofisindeki haftalık basın toplantısında konuşan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, ülke genelindeki protestolara dair son gelişmeleri değerlendirdi.

Shamdasani, güvenlik güçlerinin protestoculara yönelik gerçek mermi kullanması sonucu 23 çocuğun hayatını kaybettiği bilgisini paylaşarak, bazı okullara baskın düzenlenerek öğrencilerin keyfi olarak gözaltına alındığını söyledi.

İnsan hakları sözleşmeleri kapsamında İranlı yetkililerin, ülkedeki çocukların hakkını her şartta korumakla sorumlu olduğunu hatırlatan Shamdasani, barışçıl gösteri ve ifade özgürlüğü hakkına da saygı duyulması gerektiğini belirtti.

Shamdasani, son protestolarda aralarında kuruluş temsilcileri, hukukçu, sanatçı ve gazetecilerin bulunduğu en az 90 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Başkent Tahran'da protestocuların tutulduğu Evin Cezaevinde 15 Ekim'de çıkan yangında en az 8 tutuklunun yaşamını yitirdiği ve 61 kişinin yaralandığını aktaran Shamdasani, olay sırasında çok sayıda mahkumun polis şiddetine maruz kaldığını belirtti.

Shamdasani, güvenlik güçlerine "protestoculara yönelik gereksiz ve orantısız şiddetin son bulması" çağrısı yaparak, protestolara müdahale sırasında çocukların ölümünden sorumlu olan kişiler hakkında acil, bağımsız ve tarafsız soruşturma başlatılması gerektiğini kaydetti.