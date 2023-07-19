BM'den ilk yapay zeka toplantısı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, yapay zeka konusundaki ilk toplantısını ABD'nin New York şehrindeki merkez binasında gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yapay zekanın küresel barış ve güvenlik için oluşturduğu potansiyel risklere dikkat çekerek, "Sosyal medyaya bakalım. İnsanlar arasındaki bağı güçlendirmek için tasarlanan araçlar ve platformlar artık seçimleri baltalamak, komplo teorilerini yaymak, nefret ve şiddeti körüklemek için kullanılıyor" dedi.

Yapay zeka teknolojisi kullanılan sistemlerdeki olası arızaları "başka bir büyük endişe kaynağı" olarak niteleyen Guterres, "Yapay zeka ile nükleer silahlar, biyoteknoloji, nöroteknoloji ve robotik arasındaki etkileşim son derece endişe verici" diye konuştu.

Yapay zeka teknolojisinin yönetimini kolaylaştırmak üzere yeni bir BM biriminin oluşturulması yönündeki çağrıları "memnuniyetle karşıladığını" kaydeden Guterres, böyle bir birimin sürdürülebilir kalkınmayı hızlandırmak için yapay zeka araçlarının araştırılması ve geliştirilmesinde iş birliğini destekleyebileceğini söyledi. Guterres, "Bizi uzaklaştıran değil, sosyal, dijital ve ekonomik farklılıklar arasında köprü kuran yapay zeka için birlikte çalışmalıyız" çağrısı yaptı.



Ülkesinin Temmuz ayındaki dönem başkanlığı nedeniyle konsey toplantısına liderlik eden İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, oturumda yaptığı konuşmada "yapay zekanın insan yaşamını her yönüyle temelden değiştireceğini" belirterek, "Dönüştürücü teknolojilerin küresel yönetimini acilen şekillendirmemiz gerekiyor. Çünkü yapay zeka sınır tanımıyor" ifadelerini kullandı. Yapay zeka teknolojisinin iklim değişikliğinin ele alınmasına ve ekonomilerin canlandırılmasına katkı sağlayabileceğini belirten Cleverly, buna rağmen teknolojinin dezenformasyonu körüklediği ve hem devlet hem de devlet dışı aktörlere silah arayışında yardımcı olabileceği konusunda uyardı.



Çin'in BM Büyükelçisi Zhang Jun ise teknolojinin olumlu ve olumsuz taraflarının olduğuna dikkat çekerek yapay zekayı "iki ucu keskin bir kılıç" olarak nitelendirdi. Pekin'in, konu hakkında belirleyici ilkeler oluşturulmasında BM'nin merkezi koordinasyon rolünü desteklediğini ifade eden Zhang, yapay zekaya atıfla "İyi ya da kötü olması, insanlığın onu nasıl kullandığına, düzenlediğine ve bilimsel gelişme ve güvenlik dengesini nasıl sağladığına bağlıdır" şeklinde konuştu. Zhang, yapay zeka teknolojisinin kontrolden çıkmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.



ABD'nin BM Büyükelçi Yardımcısı Jeffrey DeLaurentis de, yapay zekanın gıda güvenliği, eğitim ve tıp alanlarındaki küresel zorlukların üstesinden gelme konusunda büyük imkanlar sunduğunun altını çizdi. "Amacına uygun şekilde kullanıldığında yapay zeka sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma yolundaki ilerlemeyi hızlandırabilir" diyen DeLaurentis, "Bununla birlikte yapay zeka, yanlış bilgi yaymak, önyargı ve eşitsizliği körüklemek, kötü niyetli siber operasyonları kolaylaştırmak ve insan hakları ihlallerini artırmak gibi tehditleri yoğunlaştırma potansiyeline de sahiptir" şeklinde konuştu.

DeLaurentis, yapay zeka ve diğer gelişmekte olan teknolojilerin "baskı aracı olarak değil", "daha güvenli ve barışçıl bir dünya hedefine yardımcı olacak araçlar olarak" kullanılmasını sağlamak için işbirliği çağrısında bulundu.

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Öte yandan, Rusya uluslararası barış ve güvenliği sağlamakla görevli olan konseyin yapay zeka konusunu tartışmasını sorguladı. Rusya'nın BM Büyükelçi Yardımcısı Dmitry Polyanskiy, "Gerekli olan şey, birkaç yıl sürebilecek profesyonel, bilimsel, uzmanlığa dayalı bir tartışma. Bu tartışma zaten özel platformlarda sürüyor" dedi.