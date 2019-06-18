0553 313 94 23

BM’den dünyayı sarsan açıklama! ‘ABD taktik hava saldırısı yapacak’

Birleşmiş Milletler, Washington’ın İran’ın nükleer programına bağlı tesislerine taktik hava bombardımanı düzenleme niyetinde olduğunu belirtti.

18 Haziran 2019 Salı 12:17
BM’den dünyayı sarsan açıklama! ‘ABD taktik hava saldırısı yapacak’

Birleşmiş Milletlerden'den adı açıklanmayan bazı kaynaklar, Washington’ın İran’ın nükleer programına bağlı tesislerine taktik hava bombardımanı düzenleme niyetinde olduğunu öne sürdü.

İbranice yayın yapan Maariv gazetesine açıklamada bulunan BM kaynakları, Beyaz Saray’da üst düzey askeri komutanlar, Savunma Bakanlığı temsilcileri ve Başkan Donald Trump’ın danışmanları arasında cuma gününden bu yana İran konusunda görüşmeler sürüyor.

‘Taktik saldırı’

Habere göre ABD, Umman Körfezi’nde tankerlere saldırıdan sorumlu tuttuğu İran’a taktik saldırı hazırlığı yapıyor. Hayata geçirilmesi planlanan bu askeri eylemin, İran’ın nükleer faaliyetleriyle bağlantılı bir tesise hava bombardımanı düzenlenmesi olduğu iddia edildi. Batılı bir diplomat, “Büyük bir bombardıman olacak ama belli bir hedefle sınırlı kalacak” dedi.

Öte yandan gazeteye konuşan kaynaklar, Trump’ın İran’a karşı askeri eylem konusunda istekli olmadığını ama artık sabrının tükendiğini, bunun için de harekete geçilmesi taraftarı olan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya istediğini vereceğini öne sürdü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 12:17
  1. BM
  2. Washington
  3. Taktik saldırı
  4. İran
  5. Savunma Bakanlığı
  6. ABD
  7. Umman Körfezi
  8. Mike Pompeo
  9. Beyaz Saray

YORUM YAZ

  • CemilCemil18 dk önce
    Amerika güçlü hava savunması olan bir ülkeye saldıramaz. Demekki iran hava savunmasında zayıf durumda.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Yüzlerce metre ötedeki trafik kural ihlalleri drone ile tespit ediliyor
  1. Yüzlerce metre ötedeki trafik kural..
  2. Cinayetlerin arkasında FETÖ’cü hainler..
  3. Avrupa Oyunlarında mücadele edecek..
  4. LÖSEV karne heyecanını eğlenceyle..
  5. Saadet Partili ismin skandal Mursi..
  6. 600 bin TL ödülle aranan terörist..
  7. Başkan Ekrem Yüce öğrencilerin..
  8. Sarıgöl’de mevsimin ilk üzümü yetişti
  9. Fethi Sekin Şehir Hastanesinde "Tıbbı..
  10. Toksöz 2,5 ayın hesabını verdi
  11. Erenler’de kilitli parke taşları..
  12. Altın fiyatları
  13. Erzincan merkezli 5 ilde FETÖ/PDY..
  14. Esed rejimi sınırda Lübnanlı 2..
  15. Başkan Ocak, doğalgaz çalışmalarını..
  16. Kırışıklıklara karşı 4 tüyo
  17. Muş’ta yaz Kur’an kursları başladı
  18. Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 5..
  19. Konuk sanatçılar projesine AB'den..
  20. Yıldırım Ordulu STK temsilcileriyle..
  21. Kuveyt'ten Muğla'ya gelen yolcu..
  22. Eski yarbay sanık kod adına kadar..
  23. Çilek yetiştiriciliği eğitimi verildi
  24. Fren yapan otobüsün üzerinden yola..
  25. O Bir Star’a uluslararası ödül
  26. Bitlis'te ölü ele geçirilen teröristin..
  27. Müge Anlı stüdyosu kayıp yakınlarıyla..
  28. Uyanık göçmen kaçakçısı kadın, yakayı..
  29. Van merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
  30. Aksaray Belediyesi yeni yollar açıyor
Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
Sisi'yi tebrik etmişti... Gül'den Mursi mesajı
Sisi'yi tebrik etmişti... Gül'den Mursi mesajı

Günün Karikatürü

18 Haziran 2019
Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması